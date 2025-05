Le Parlement slovaque favorable à un partenariat renforcé avec le Vietnam

Lors de sa rencontre mardi 27 mai avec l'ambassadeur du Vietnam, Pham Truong Giang, le dirigeant slovaque s’est réjoui du développement vigoureux des liens bilatéraux et a exprimé sa conviction que le potentiel de coopération reste immense.

Il a manifesté sa volonté de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux, y compris entre les parlements des deux pays. Il a souligné la nécessité de relancer rapidement la session du Comité intergouvernemental afin d’explorer de nouveaux domaines de collaboration prometteurs.

Richard Raši a également partagé ses souvenirs positifs du Vietnam, qu’il a visité à plusieurs reprises, décrivant un pays magnifique avec des habitants amicaux et hospitaliers, doté d’un fort potentiel touristique, notamment pour les visiteurs slovaques.

De son côté, l’ambassadeur Pham Truong Giang a réitéré que le Vietnam considère la Slovaquie comme un partenaire fiable et important en Europe centrale et orientale, et plus largement au sein de l’Union européenne.

L’ambassadeur s’est dit confiant dans une nouvelle étape de développement des relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce, de l’éducation, de l’exportation de main-d’œuvre qualifiée, ainsi que des échanges culturels et artistiques.

Pour marquer le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2025, l’ambassadeur a exprimé l’espoir de voir s’intensifier les échanges de délégations, notamment les visites de haut niveau, afin de renforcer la confiance politique et d’approfondir l’amitié traditionnelle ainsi que la coopération multiforme entre le Vietnam et la Slovaquie.

