Développement de l’IA et de la cybersécurité

Thales considère le Vietnam comme un partenaire stratégique

À l’approche du French Tech Summit Vietnam 2025, qui s’ouvrira le 27 mai à Hô Chi Minh-Ville, le Dr. Marko Erman, directeur scientifique du groupe Thales partage ses points de vue sur la coopération entre Thales et Vietnam et son avenir. Il a affirmé que le Vietnam possède un potentiel considérable pour devenir un point d’entrée dans la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) appliquée à la défense et à la cybersécurité.

Mis en avant la relation durable de Thales avec le marché vietnamien, il a affirmé que cette relation est bâtie depuis plus de 30 ans, et poursuivie à ce jour dans le cadre d’une stratégie de long terme, en s’appuyant sur des collaborations avec de grandes groupes vietnamiennes tels que VNPT, Viettel et FPT.

Optimiste quant à l’avenir de la coopération France - Vietnam, il considère que les récents accords bilatéraux, tel que le Partenariat stratégique global, établissent un cadre favorable pour les investissements technologiques. "Le Vietnam est actuellement en pleine transformation numérique et souhaite devenir un acteur majeur de la technologie en Asie du Sud-Est", a estimé le Dr. Erman. La signature du Partenariat stratégique global, signé en octobre 2024 entre la France et le Vietnam, "ouvre la voie à des coopérations de long terme dans des domaines stratégiques, et souligne une volonté commune se soutenir le Vietnam dans ses ambitions technologiques".

Toujours selon M. Marko Erman, Thales a déjà fourni aux forces armées vietnamienne différentes technologies de premier plan dans les domaines de la lutte anti-sous-marine, des radars de surveillance et de l’optronique. Les échanges avec le ministère vietnamien de la Défense se sont intensifiés ces dernières années "offrant des perspectives intéressantes dans les domaines de la défense aérienne, la lutte anti-drones, et la défense navale".

Concernant l’intégration du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale de Thales, le Dr. Erman a souligné que "la main-d’œuvre vietnamienne, jeune et hautement qualifiée, offre un dynamisme dans la R&D en IA et cybersécurité appliqués". En ce qui concerne Thales, ses plateformes de calculs pour l’IA ont besoin de composants électroniques particuliers, a-t-il précisé en affirmant : "Étant données l’orientation et l’expertise du Vietnam dans le domaine de l’électronique, cela pourrait être un point d’entrée dans la chaine d’approvisionnement. Mais cela dépend des exigences de souveraineté des nations pour une grande partie de nos équipements".

Pour renforcer les capacités du Vietnam, le Dr. Erman recommande de poursuivre les efforts de développement qu’il a entrepris dans les sciences liées aux technologies de l'information sur l’ensemble du parcours académique. Il propose notamment la mise en place d’une formation générale sur les bases de l’intelligence artificielle, que l’on pourrait combiner à une formation plus technique sur des équipements de défense. "C’est cette connaissance des deux domaines qui est nécessaire pour bien comprendre les spécificités de l’IA pour les usages militaires", a-t-il qualifié. Par ailleurs, il insiste sur l’importance d’investir dans la recherche avancée en Machine Learning et le développement d’algorithmes sophistiqués car ceux-ci sont essentiels pour accélérer l’innovation dans la cybersécurité et la défense.

Le Dr. Erman préconise également d’encourager des échanges internationaux et des séjours de formation dans des centres de recherche renommés permettrait aussi aux professionnels vietnamiens de se familiariser avec les dernières avancées en matière de hautes technologies pour les systèmes critiques.

L’organisation du French Tech Summit et la mise à l’honneur de "l’Année de l’innovation" entre la France et le Vietnam vise à renforcer les relations bilatérales, en particulier dans les technologies de pointe, un secteur où Thales jouera un rôle actif lors dudit forum, avec une intervention intitulée "IA de confiance : souveraine et sécurisée".

Fier de son groupe, le Dr. Marko Erman a rappelé que Thales travaille depuis plus de 30 ans sur l’IA appliquée aux systèmes critiques. L’entreprise a récemment lancé CortAix, un accélérateur IA, qui travaillent sur plus d’une centaine de cas concrets d’usage de l’IA pour les systèmes critiques et notamment de défense, certains pour des usages déjà commercialisés.

Enfin, il a souligné l’étroite relation entre IA et cybersécurité : "L’IA et le cyber sont intimement liés : l’IA permet, d’un côté, de concevoir des attaques plus sophistiquées et massives, mais dans le domaine de la défense, l’IA nous permet aussi de mieux anticiper les schémas d’attaques, et de détecter les signaux faibles d’attaques mieux que toute autre technique".

Pour conclusion, le Dr. Marko Erman est convaincu que de nombreux systèmes de défense développés par Thales intègrent l’IA, depuis les capteurs jusqu’aux systèmes de préparation de mission, la croissance des activités commerciales en les matières pourrait constituer une base solide pour de futures collaborations.

Avec plus de trois décennies d’expérience dans la R&D en IA pour les systèmes importants, le groupe Thales entend élargir sa coopération avec le Vietnam, dans un contexte de transformation numérique rapide du pays.

Thu Hà NGUYÊN/CVN