ASEAN : le Vietnam réaffirme sa volonté d'intégration proactive et responsable

À l'invitation de son homologue malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle en Malaisie où il participera au 46 e Sommet de l'ASEAN et aux sommets connexes, qui se tiendront à Kuala Lumpur du 24 au 28 mai 2025.

À cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt, chef de la haute délégation vietnamienne chargée des affaires de l'ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a accordé une interview à la presse sur les grandes lignes de ce déplacement.

Selon lui, cette visite illustre le ferme soutien du Vietnam à la Malaisie en tant que président de l’ASEAN en 2025, ainsi que sa détermination à collaborer avec la Malaisie et les autres pays membres pour construire une Communauté de l’ASEAN "durable et inclusive", solidaire et résiliente, tout en renforçant le rôle central de l’ASEAN dans le maintien de la paix et de la stabilité régionales.

Elle contribuera également à approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Les dirigeants des deux parties définiront des orientations et des mesures concrètes afin d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale.

Récemment, en l’espace d’un mois, le Premier ministre vietnamien s’est entretenu à deux reprises par téléphone avec son homologue malaisien pour échanger sur la situation mondiale et régionale, ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et au sein de l’ASEAN, a rappelé Dô Hùng Viêt.

La coopération économique constitue un pilier central, a-t-il estimé, précisant que la Malaisie est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, le neuvième à l’échelle mondiale, et le troisième investisseur de l’ASEAN au Vietnam.

Les deux pays partagent des aspirations de développement similaires, a-t-il ajouté.

Concernant le 46e Sommet de l’ASEAN et les sommets connexes, ces rencontres offriront aux pays participants une occasion de "réfléchir" collectivement au parcours de l’ASEAN, a indiqué le vice-ministre vietnamien.

Dans un contexte mondial et régional en pleine mutation, le thème "Inclusivity and Sustainability" (Inclusivité et Durabilité) guidera la coopération de l’ASEAN en 2025, en mettant l’accent sur le renforcement des liens économiques, commerciaux, des investissements et l’exploitation de nouveaux moteurs de croissance.

Le Sommet adoptera également un nouveau cadre de coopération pour les 20 prochaines années. La Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, articulée autour de quatre axes stratégiques - politique-sécurité, économie, culture-société et connectivité - s’appuiera sur les acquis existants pour renforcer les capacités d’action et la résilience de l’ASEAN face aux évolutions futures.

À propos des messages, orientations et contributions du Vietnam au 46e Sommet et aux documents qui devraient y être adoptés, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a rappelé que l’année 2025 marque les 30 ans de l’adhésion du Vietnam au bloc régional.

Ces 30 années témoignent du rôle croissant du Vietnam au sein de l’ASEAN, de sa maturité et de son engagement dans l’intégration régionale et internationale. Elles confirment également que l’ASEAN constitue un pilier important de la politique étrangère vietnamienne. Comme l’a souligné le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, dans son discours au Secrétariat de l’ASEAN en janvier dernier, "…Face à un nouveau tournant historique, le Vietnam et l’ASEAN poursuivent des objectifs porteurs de grandes aspirations".

Dans cet esprit, la délégation vietnamienne de haut niveau, conduite par le Premier ministre Pham Minh Chinh, participera aux Sommets avec un message constant : agir de manière proactive, responsable, et être prêt à contribuer davantage aux travaux communs de l’ASEAN. Le Vietnam souhaite œuvrer avec les autres États membres à la définition des orientations stratégiques et des mesures concrètes pour renforcer les fondations de la coopération régionale et accroître la stature de la Communauté de l’ASEAN dans les années à venir, a déclaré Dô Hùng Viêt.

Ces derniers temps, le Vietnam a étroitement collaboré avec les autres membres pour élaborer plusieurs documents stratégiques, notamment l’ensemble de textes intitulé "ASEAN 2045 : Notre avenir commun", qui sera adopté par les dirigeants à cette occasion.

Les sommets à venir devraient ouvrir de nouvelles perspectives et renforcer le processus de construction de la Communauté tout en dynamisant les relations de l’ASEAN avec ses partenaires. Dans ce cadre, le Vietnam s’engagera avec les autres pays à identifier et convenir des priorités de coopération autour de trois axes principaux :

Réaffirmer les valeurs et la vitalité du multilatéralisme, promouvoir le dialogue, la confiance et le respect du droit international, tout en renforçant le rôle central de l’ASEAN dans la région dans le contexte de nombreuses turbulences géostratégiques ;

Lancer une nouvelle feuille de route pour la construction de la Communauté de l’ASEAN, dans le but de réaliser une vision d’une ASEAN résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les populations ;

Promouvoir l’intégration intra- et extra-régionale, en se concentrant sur l’élargissement des espaces de coopération en matière de commerce et d’investissement, la valorisation des accords existants, et la contribution au renforcement d’un système commercial multilatéral équitable, transparent et fondé sur des règles.

