Le nombre de touristes vietnamiens en Australie en forte hausse

>> La 6e réunion ministérielle des Affaires étrangères Vietnam - Australie

>> Le partenariat stratégique intégral ouvre de nombreuses opportunités de coopération au Vietnam et à l’Australie

>> L'Australie apprécie les résultats de sa coopération en matière de défense avec le Vietnam

Le bureau du ministre australien du Commerce et du Tourisme a précisé que depuis la publication il y a un an du programme "Investissement : la stratégie économique de l'Australie pour l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040", l'Australie a redoublé ses efforts dans la région. La coopération dans le tourisme entre les deux pays n'a cessé de croître et a apporté des avantages aux deux pays : le Vietnam est devenu le marché international à la croissance la plus rapide du pays des « kangourous » et de plus en plus d'Australiens choisissent de voyager au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement du Premier ministre Anthony Albanese a parrainé des certaines initiatives visant à attirer davantage de visiteurs vietnamiens, notamment « Vietnam Host Program » (Programme d'accueil du Vietnam), un nouvel ajout à la série des formations en ligne proposés par l'Australian Tourism Export Council (ATEC). Les programmes d'ATEC sont établis par des experts de premier plan, aidant les entreprises australiennes à mieux cerner les attentes des touristes vietnamiens.

Le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell, a déclaré que la promotion du tourisme entre l'Australie et le Vietnam fut le principal sujet de discussion lors de sa visite au Vietnam l'année dernière pour assister à la Conférence annuelle de partenariat économique. Selon le ministre, la forte augmentation du nombre de touristes vietnamiens en Australie aide les entreprises touristiques australiennes à se développer.

De son côté, Peter Shelley, le PDG d'ATEC, a déclaré que Vietnam Host Program donnerait aux entreprises touristiques australiennes les outils nécessaires pour mieux comprendre et bien servir les touristes vietnamiens, les aidant ainsi à exploiter ce marché en pleine croissance.

En participant à "Vietnam Host Program", les entreprises obtiennent des informations précieuses sur les préférences et les attentes des voyageurs vietnamiens, leur permettant ainsi de proposer des expériences personnalisées de haute qualité, a-t-il ajouté.

VNA/CVN