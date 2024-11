Expériences inoubliables du CityTour à Hai Phong

Conçu pour les visiteurs ayant un emploi du temps limité, le CityTour de Hai Phong offre une opportunité unique de découvrir, en un court trajet, l’élégance de cette ville portuaire. Ce circuit permet d’explorer ses sites historiques et de déguster ses spécialités culinaires.

>> Cát Bà : la beauté sauvage d’un patrimoine naturel mondial

>> Vacances de rêve en baie de Lan Ha

>> Randonnée pédestre au Parc national de Cát Bà

Photo : CTV/CVN

À une centaine de kilomètres à l’est de Hanoï, la ville de Hai Phong (Nord) se visite à tout moment de l’année. En une journée, il est possible de découvrir de nombreux sites et de savourer des mets locaux. Durant l’été, les touristes profitent des plages pour se baigner et participer à diverses activités de loisirs. En début d’année, des fêtes traditionnelles animent la ville.

Entre le 6e et le 8e mois lunaire, la célèbre Fête du combat de buffles à Dô Son attire de nombreux curieux. La ville propose différents moyens de transport comme les taxis, les bus et la location de motos.

Architectures remarquables

Parmi les joyaux incontournables de Hai Phong se trouve l’Opéra de la ville, un exemple emblématique de l’architecture française du début du XXe siècle. Inauguré en 1904, cet édifice au style baroque est orné de délicates gravures portant les noms de célèbres compositeurs et dramaturges européens, tels que Mozart, Beethoven et Molière. Plus qu’un simple chef-d’œuvre architectural, l’Opéra est un témoin silencieux des luttes pour l’indépendance du Vietnam.

Le 23 août 1945, des milliers de citoyens s’y sont rassemblés pour proclamer l’administration révolutionnaire, marquant une étape clé dans l’histoire de la ville. Plus tard, le 20 novembre 1946, l’Opéra fut le théâtre d’une bataille acharnée lors de la défense de Hai Phong contre l’invasion française, un événement décisif dans la préparation de la résistance nationale.

À environ 500 m de l’Opéra se trouve le temple de Nghè, dédié à la générale Lê Chân, fondatrice et pionnière du développement de Hai Phong. Ce temple, érigé en 1919, est un site historique majeur où l’on peut admirer des objets précieux tels qu’une cloche et une table de pierre finement sculptées, produisant des résonances uniques lorsqu’on les frappe. Chaque année, du 8e au 10e jour du février lunaire, un festival en l’honneur de Lê Chân attire de nombreux visiteurs venus rendre hommage à cette figure légendaire.

La Poste de Hai Phong, un autre site historique remarquable, se distingue par son architecture néo-classique qui allie influences européennes et asiatiques. Construit en 1905, ce bâtiment joue un rôle central dans les communications depuis l’époque coloniale. Avec son toit incliné, son horloge imposante et ses colonnes robustes, la Poste symbolise la fusion de la culture et de l’histoire de la ville.

Le CityTour ne saurait être complet sans une visite du Musée de Hai Phong. Érigé en 1919 dans un style gothique, ce musée abrite plus de 30.000 documents et artefacts retraçant l’histoire de la ville, en faisant un lieu incontournable pour plonger dans son riche patrimoine.

Enfin, la gare de Hai Phong, inaugurée en 1902, est l’une des plus belles gares construites par les Français au Vietnam. Elle relie stratégiquement Hanoï à cette ville portuaire et fut le témoin de nombreux événements marquants, notamment le retour du Président Hô Chi Minh après la conférence de Fontainebleau en 1946.

Des plats à ne pas manquer

En plus de ses sites historiques, Hai Phong est réputée pour sa cuisine locale. Parmi les spécialités, le banh da cua est un plat emblématique. Ce bol de nouilles brunes au crabe est servi avec des rouleaux de porc (cha lá lôt) et des herbes fraîches, offrant un mélange de saveurs uniques.

Photo : CTV/CVN

Le banh bèo (gâteau de riz cuit à la vapeur) est également très apprécié, notamment pour sa sauce savoureuse. De nombreux plats de Hai Phong, tels que le banh cuôn ou le banh bèo, utilisent des sauces à base de bouillon d’os mijotés, ce qui leur confère une douceur et une richesse particulière.

Le nem cua bê (rouleaux de printemps au crabe) est une autre spécialité appréciée pour sa sophistication et sa saveur unique. Ce plat, composé de champignons, de viande et d’œufs, est sublimé par la chair de crabe de mer, rendant ces rouleaux particulièrement savoureux. Contrairement aux nem traditionnels, ils sont de forme carrée et ont un goût plus sucré.

Enfin, le dua dâm (soupe sucrée à la noix de coco), une boisson rafraîchissante très populaire auprès des jeunes, est à base d’ingrédients entièrement issus de noix de coco fraîche, tels que le coprah, la gelée et le lait de coco.

Le CityTour de Hai Phong offre ainsi aux visiteurs des expériences inoubliables, suscitant l’amour pour cette charmante ville portuaire.

Linh Trân - Thao Nguyên/CVN