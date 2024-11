Ho Chi Minh-Ville dénombre plus de 4,6 millions de visiteurs étrangers en 10 mois

Le nombre de touristes nationaux a dépassé les 30,9 millions, en hausse de 1,3%, générant 156,65 billions de dongs (6,2 milliards de dollars) de recettes, marquant une augmentation de 11,9% en variation annuelle.

Ce département élabore actuellement des politiques préférentielles visant à attirer les groupes internationaux MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) pour organiser des événements dans la mégapole économique du Sud. Il a contacté les parties concernées pour recueillir des avis en vue d'un projet de rapport évaluant l'impact des politiques touristiques MICE.

En termes de partenariat de développement touristique, le département a lancé une initiative touristique collaborative avec 13 villes et provinces du delta du Mékong, mettant en avant 126 attractions locales via une nouvelle plateforme de vote.

En outre, un plan de coopération pour le développement touristique avec la région Sud-Est a été publié et des discussions sont en cours avec le Département du tourisme de Ba Ria - Vung Tau pour promouvoir des itinéraires de voyage respectueux de l'environnement et durables qui attirent les visiteurs internationaux.

Pour les derniers mois de 2024, le Département collaborera avec les autorités locales, notamment la ville de Thu Duc et 21 arrondissements et districts, pour se préparer à la 4e Semaine du tourisme de Ho Chi Minh-Ville. Des efforts sont également en cours avec le Département de la culture et des sports et la Fédération d'athlétisme de la ville pour organiser le 7e marathon international de Ho Chi Minh-Ville.

La ville se prépare aussi à promouvoir son tourisme lors d'événements à Singapour en 2024 et participera à la 43e réunion du comité exécutif de l'Organisation de la promotion du tourisme urbain mondial (TPO) en Malaisie pour s'affirmer en tant que destination de premier plan parmi les villes membres de la TPO.

VNA/CVN