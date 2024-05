La cascade de Ban Giôc parmi les 21 plus belles du monde

Photo : VNA/CVN

Selon le magazine, la cascade Ban Giôc englobe une série de cascades qui chevauchent la frontière entre le Vietnam et la Chine.

"Dans un spectacle époustouflant de puissance et de grandeur, l'eau coule sans fin à travers les piscines, les niveaux et les falaises en forme de fer à cheval unique", décrit-il.

Cette reconnaissance intervient après que les visites touristiques de la zone pittoresque des cascades Ban Giôc (Vietnam) - Detian (Chine) ont été officiellement ouvertes aux visiteurs des deux pays en septembre 2023.

Non seulement l'une des plus belles cascades du Vietnam, Ban Giôc est également parmi les plus grandes d'Asie du Sud-Est et l'une des quatre plus grandes cascades du monde situées à la frontière d'un pays.

La liste du Top 21 est complétée par les chutes Victoria de Zambie et du Zimbabwe ; Havasu Falls, en Arizona, aux États-Unis ; Angel Falls du Venezuela ; Chutes Dudhsagar en Inde ; Yosemite Falls en Californie aux États-Unis ; Seljalandsfoss d'Islande ; Akaka Falls à Hawaï aux États-Unis ; Chutes d'Iguazu d'Argentine et du Brésil ; et les cascades de Plitvice en Croatie.

VNA/CVN