Positionner le Vietnam sur la carte mondiale du tourisme MICE

>> Le Vietnam au Salon international de l'agroalimentaire SIAL Paris 2024

>> Le Vietnam participe à ITB Asia 2024 à Singapour

>> Le magazine Micenet loue Phu Quôc comme nouvelle destination du tourisme MICE

Le tourisme d'affaires n’est pas nouveau. Dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie, on parle plus communément de MICE pour Meetings Incentives Conventions & Events. Le MICE désigne alors l’ensemble des activités hôtelières et touristiques liées à des événements de la vie des entreprises. Voyages d’affaires, séminaires, congrès mais également célébrations en tout genre… L’organisation d’un MICE fait intervenir de nombreux acteurs qui doivent faire preuve d’un grand professionnalisme.

Photo : VNA/CVN

Pour développer le tourisme MICE à la hauteur de son potentiel et de ses atouts, le Vietnam doit se doter de stratégies globales en matière de promotion, de publicité, de qualité de service, de ressources humaines...

L'événement de connexion des entreprises touristiques MICE 2024 (MICE Expo 2024) aura lieu le 27 septembre au Centre national des congrès à Hanoï avec la participation de 500 entreprises et 800 délégués. Une occasion pour les entreprises de construire et de positionner la marque touristique MICE du Vietnam sur la carte du tourisme mondial.

Destination touristique MICE

Actuellement, le MICE est l'intégration de produits touristiques individuels combinés à une certaine plate-forme d'organisation et d'infrastructure. Grâce au tourisme MICE, les organisateurs trouvent de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération, apportant des avantages et un potentiel plus élevé de développement commercial. C’est pourquoi ce type de tourisme est encouragé par de nombreux pays car il a une valeur plus élevée que le tourisme individuel ou de groupe.

Après la pandémie de COVID-19, le tourisme MICE est devenu un point positif dans l'industrie touristique vietnamienne. Ce type de tourisme est non seulement en forte croissance, mais est également lié aux activités de découverte, de détente et de création de produits, contribuant à améliorer la compétitivité et à promouvoir la marque vietnamienne sur la carte touristique internationale.

Photo: VNA/CVN

Fin août, plus de 4.500 touristes d'une société pharmaceutique indienne sont venus au Vietnam, ce qui est considéré comme l'un des événements marquants du tourisme MICE au Vietnam.

Le secrétaire général de l'Association touristique du Vietnam, Vu Quoc Tri, a déclaré que l'Inde est un nouveau marché avec beaucoup de potentiel, mais qui nécessite également des services de qualité. Par conséquent, la capacité d’accueillir un grand groupe de visiteurs indiens a confirmé que le Vietnam peut servir des groupes de visiteurs importants et exigeants.

Selon l'Association vietnamienne du tourisme, depuis de nombreuses années, les activités touristiques MICE se sont fortement développées, en particulier dans les centres touristiques tels que Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Quang Ninh, Da Nang, Khanh Hoa. Le Département du tourisme a annoncé qu’au cours des 4 premiers mois de l’année, la ville a accueilli 42 délégations MICE nationales et internationales avec plus de 12.600 visiteurs, dont 13 délégations nationales et 29 internationales provenant de marchés tels que l'Inde, la Thaïlande, la République de Corée, les Philippines, Singapour, la Malaisie... Depuis le début de l'année, Hô Chi Minh-Ville a accueilli des dizaines de délégations MICE venues de nombreux marchés.

Au Nord, Quang Ninh, Hai Phong et Hanoi sont des localités qui accueillent en permanence des délégations du MICE. Avant l'arrivée du typhon Yagi, la province de Quang Ninh avait accueilli un groupe national MICE de 1.000 personnes pendant les vacances du 2 septembre.

Et la capitale Hanoï s’affirme comme le centre touristique MICE du pays. Selon le directeur adjoint du Département du Tourisme de Hanoï, Tran Trung Hieu, Hanoï est le centre du pays, organisant régulièrement des événements politiques, culturels et sportifs internationaux, c'est pourquoi elle a accueilli de nombreux groupes MICE.

Positionner la marque "destination verte"

Le tourisme MICE au Vietnam s'envole, mais il est encore en train de « chercher sa voie », et ne devient pas encore un produit régulier. Le développement du tourisme MICE est non seulement bénéfique pour l’économie mais contribue également positivement au développement culturel et social.

Grâce aux événements internationaux, le Vietnam a l'opportunité de promouvoir la culture, les traditions et l'image du pays auprès des amis internationaux. Dans le même temps, ces événements sont également une opportunité de mettre en avant des activités liées aux affaires étrangères, en créant les conditions permettant aux entreprises et organisations vietnamiennes d'échanger et de se connecter avec des partenaires internationaux.

Le secrétaire général de l'Association vietnamienne du tourisme, Vu Quoc Tri, a admis que bien que le tourisme MICE se développe depuis plus de 10 ans, il n'existe toujours pas de statistiques ni de calculs détaillés sur l'efficacité, la qualité et les revenus du tourisme MICE dans les revenus totaux du tourisme du Vietnam. La stratégie du développement du tourisme MICE est donc encore spontanée.

Consciente du grand potentiel du tourisme MICE, l'Association vietnamienne du tourisme a créé en 2020 le Club touristique MICE du Vietnam pour tracer une direction de développement pour ce type de tourisme. Les événements MICE Expo sont organisés pour connecter les entreprises touristiques MICE nationales et étrangères, aidant dans un premier temps l'industrie touristique à façonner l'orientation du développement du tourisme MICE au Vietnam.

MICE Expo 2024 n'est pas seulement un lieu de rencontre et d'échange, mais aussi une opportunité pour les agences de voyage de discuter des nouvelles tendances et de trouver des solutions créatives pour améliorer la compétitivité et la qualité de leurs services.

Cette année, le Vietnam souhaite promouvoir la marque "destination verte" auprès de ses partenaires, et en même temps transmettre un message appelant la communauté touristique et les touristes venant au Vietnam à contribuer à la préservation de l'environnement et des espaces verts.

Selon le président du Club du tourisme MICE Vietnam, Nguyen Duc Anh , "dans le contexte de mondialisation et de fort développement de la technologie, le développement du tourisme MICE est étroitement associée aux destinations vertes et durables. Il s'agit pour nous non seulement d'une opportunité mais aussi d'un défi pour améliorer la qualité des services, optimiser l'efficacité des entreprises et promouvoir la coopération internationale".

Le tourisme MICE au Vietnam vise non seulement à se développer au niveau national, mais également à élargir au niveau mondial, affirmant le Vietnam comme une destination sûre et attrayante pour les événements internationaux. Grâce à de forts investissements dans les infrastructures et dans les ressources humaines, le Vietnam est pleinement capable de rivaliser avec les autres pays de la région et du monde

VNA/CVN