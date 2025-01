Tuyên Quang s’efforcera de supprimer 6.000 logements précaires cette année

>> Hoà Binh s’engage à éliminer les habitations précaires et délabrées

>> An Giang mobilise des ressources pour supprimer les maisons précaires

>> Le progrès en marche dans l’élimination des maisons précaires et insalubres

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, la secrétaire du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang, Hà Thi Nga, a déclaré qu'au cours de la période 2021-2024, la province comptait plus de 7.000 ménages ayant de nouvelles maisons construites ou réparées, pour un coût total de plus de 900 milliards de dôngs (35,46 millions de dollars), contribuant à réduire le taux de pauvreté de 23,45% (en 2021) à 10,19% (en 2024).

Photo : VNA/CVN

En écho au mouvement d'émulation "Unir nos forces pour éliminer les logements temporaires et délabrés dans tout le pays en 2025" lancé par le Premier ministre, Tuyên Quang a fixé l’objectif d'éradiquer l'habitat précaire avant le 2 septembre.

Hà Thi Nga a donc appelé les agences, unités, organisations, entreprises, philanthropes à l'intérieur et à l'extérieur de la province et les habitants à continuer de répondre, de soutenir spirituellement et matériellement et de participer à l'élimination complète de plus de 6.000 maisons temporaires et délabrées cette année.

Lors de la cérémonie de lancement, le Comité de pilotage provincial pour l'élimination des maisons temporaires et délabrées a reçu 25,5 milliards de dôngs de dons d'unités, d'entreprises et de particuliers.

VNA/CVN