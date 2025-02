Plus de 106.000 maisons précaires éliminées entre le 7 et le 14 février

Selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, entre le 7 et le 14 février, 106.189 maisons précaires et délabrées ont été éliminées à travers le pays.

>> Lao Cai mobilise toutes ses ressources pour l’éradication de l'habitat précaire

>> An Giang mobilise des ressources pour supprimer les maisons précaires

>> Le progrès en marche dans l’élimination des maisons précaires et insalubres

Photo : VNA/CVN

Plus précisément, un total de 8.560 maisons ont été construites pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution. Parmi elles, 3.754 ont déjà été inaugurées et 4.806 sont en cours de construction.

Toujours selon le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, 58 villes et provinces ont déjà mis en place des Comités de pilotage au niveau provincial. Les cinq autres - Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Vinh Phuc au Nord et Bà Ria-Vung Tàu au Sud - n'ont pas jugé nécessaire de créer ces comités, ayant déjà éradiqué toutes les maisons précaires et délabrées.

Par ailleurs, 59 des 63 villes et provinces du pays ont publié des plans de mise en œuvre. Les quatre localités restantes (Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh et Vinh Phuc) n’en ont pas établi, car elles ne comptent plus de logements de ce type.

VNA/CVN