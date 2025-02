Deux jeunes Néerlandais arrivent au Vietnam après 11 mois de voyage à vélo

Afin de promouvoir la pratique du vélo et d’encourager un mode de transport durable à Hô Chi Minh-Ville, le Consulat général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Association d'amitié Vietnam - Pays-Bas, l'Association des entreprises néerlandaises au Vietnam et d'autres partenaires, a organisé l'événement "Pédaler pour l'avenir" le 16 février au matin.

Le vélo, un mode de transport

adapté au métro

L’événement de cette année a réuni environ 400 cyclistes amateurs vietnamiens et néerlandais. Le parcours a débuté à 7 heures du matin devant l'Opéra de la ville, puis a traversé des sites emblématiques comme le marché Bên Thành, le Palais de la Réunification, la cathédrale Notre-Dame de Saïgon et le pont Ba Son. La destination finale était la résidence du Consul général des Pays-Bas, Daniel Stork, à Hô Chi Minh-Ville, dans le district 2.

Deux invités d’honneur ont marqué cette édition : Rick Keijzer (21 ans) et Sven Broekhuizen (25 ans). Depuis mars 2024, ils se sont partis à l’aventure depuis leur pays natal, les Pays-Bas, avec l’objectif d’atteindre le Vietnam entièrement à vélo.

Pendant 11 mois, ils ont parcouru 20.000 km à travers des terrains variés, des villes modernes d’Europe aux vastes steppes d’Asie centrale, en passant par les routes animées d’Asie du Sud-Est.

Lors de l’événement "Pédaler pour l’avenir", le Consul général des Pays-Bas de la mégapole du Sud, Daniel Stork, a déclaré : "Je suis très heureux que nous ayons encore une fois organisé avec succès cet événement. Malheureusement, ce sera la dernière fois en ce qui me concerne, puisque mon mandat touche à sa fin. C’est regrettable, mais j’espère que vous perpétuerez cet héritage".

"Le vélo est une solution écologique qui contribue à la protection de l’environnement et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est également considéré comme un moyen de transport idéal pour le +dernier kilomètre+ (last-mile transport), en complément du système de métro récemment mis en service à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement est donc une excellente opportunité pour promouvoir encore davantage l’usage du vélo et œuvrer pour une ville plus verte, plus propre et plus durable", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Daniel Stork a également salué les efforts des deux jeunes aventuriers Rick Keijzer et Sven Broekhuizen, qui sont arrivés au Vietnam au bon moment pour inspirer les habitants de Hô Chi Minh-Ville à adopter le vélo comme moyen de transport durable.

Un voyage inoubliable

En partageant leur expérience avec les cyclistes vietnamiens, Sven Broekhuizen a confié : "Nous sommes entrés au Vietnam par la frontière avec le Cambodge. L’émotion était indescriptible de n’être plus qu’à quelques dizaines de kilomètres de la frontière. À ce moment-là, j’ai réalisé que j’étais sur le point d’atteindre mon objectif après tant d’épreuves. C’est un voyage que je n’oublierai jamais !"

Pour Rick Keijzer, ce moment était encore plus marquant, car il a eu la surprise de retrouver ses parents au Vietnam. La veille de leur arrivée, son père et sa mère ont pris l’avion depuis les Pays-Bas pour revoir leur fils après presque un an de séparation.

"Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’ils viennent jusqu’ici pour une occasion aussi spéciale. Ils m’ont beaucoup manqué, et les revoir après tout ce temps est un vrai bonheur", a confié Rick.

Texte et photos : Duc Khuê - Câm Sa/CVN