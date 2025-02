Bac Giang, fer de lance du gouvernement électronique au Vietnam

>> Bac Giang lance le concours Robocon

>> Six provinces exportent pour plus de 10 milliards d'USD de biens en cinq mois

>> Bac Giang veut attirer 1,5 milliard d'USD d’investissement direct étranger

Photo : VNA/CVN

À cette fin, Bac Giang continuera à maintenir et à renforcer son Centre de données pour la transformation numérique, tout en améliorant la qualité des infrastructures du réseau WAN et du réseau de transmission de données spécialisées, grâce à la location de services auprès des entreprises de télécommunications. La province investira également dans des équipements afin d’optimiser l’efficacité du système de visioconférence, couvrant l’ensemble des niveaux administratifs, de la province aux communes.

Les Comités populaires des districts, villes et bourgs devront revoir et renforcer leurs investissements en équipements informatiques. L’objectif est de garantir que 100 % des systèmes de caméras de surveillance des guichets uniques soient connectés au Centre de service administratif public de la province. Par ailleurs, Bac Giang élargira les réseaux de transmission afin de renforcer la surveillance de la sécurité et du trafic, conformément au projet 257.

Bac Giang a également demandé aux entreprises de télécommunications d’améliorer la qualité du réseau Internet à fibre optique et d’assurer une couverture mobile stable sur l’ensemble du territoire provincial.

En 2025, la province poursuivra le développement de la Plateforme d’intégration et de partage des données provinciale (LGSP). Parallèlement, les secteurs concernés continueront à exploiter efficacement les plateformes spécialisées, telles que la plateforme de consultation et de traitement médical pour le secteur de la santé, les plateformes d’apprentissage en ligne pour l’éducation et les plateformes de télévision et de radio numériques de la station de radiotélévision provinciale.

Les autorités mettront également à jour les données sur les plateformes nationales des ressources naturelles et de l’environnement, afin de favoriser le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique, de la société numérique et des villes intelligentes.

Photo : VNA/CVN

Un accent particulier sera mis sur le développement d’une plateforme unifiée de communication numérique entre l’administration, les citoyens et les entreprises, offrant divers canaux d’interaction, notamment des applications mobiles, des portails électroniques, des centres d’appels et les réseaux sociaux.

Renforcement de l’exploitation

des bases de données et de la cybersécurité

Selon Mai Son, en 2025, les services et départements de la province utiliseront et exploiteront les bases de données nationales existantes (population, foncier, enregistrement des entreprises, justice, finances, assurances, etc.). En parallèle, la province donnera la priorité à la mise en place de bases de données dans des domaines clés tels que l’éducation et la formation, la santé, l’assurance et le bien-être social, les finances, la gestion des fonctionnaires, l’agriculture, le tourisme, l’emploi, les transports, la construction et l’information et la communication.

Bac Giang concentrera ses efforts sur l’exploitation du Système d’information pour le signalement des incidents et du Système d’information économique et sociale, tout en garantissant la cybersécurité. La province poursuivra également le développement de son Centre de supervision et d’exploitation des villes intelligentes (IOC), tout en maintenant et en améliorant son portail électronique, son système de messagerie électronique professionnelle et ses plateformes numériques destinées aux organismes du Parti et de l’État.

En outre, Bac Giang continuera à développer le Référentiel de données numériques, les infrastructures d’information géospatiale (GIS) et son Portail de données ouvertes, permettant aux citoyens et aux entreprises d’accéder plus facilement aux ressources de données. Ce portail facilitera l’utilisation des données pour la vie quotidienne, l’investissement et les activités commerciales, tout en encourageant la participation citoyenne dans la supervision et la gestion des affaires administratives et sociales.

Vers des villes intelligentes et connectées

Ces dernières années, Bac Giang a obtenu des résultats remarquables en matière de transformation numérique. L’indice de transformation numérique (DTI) de la province a progressé significativement, se classant 10e parmi les 63 provinces et villes du pays en 2020 et 2021, puis atteignant la 9e place en 2022.

Photo : VNA/CVN

En 2024, l’indice de compétitivité provinciale (PCI) de Bac Giang s’est classé 4e à l’échelle nationale. L’indice de direction et de service aux citoyens et aux entreprises a atteint la 3e place, tandis que l’indice de réforme administrative (Par Index) s’est positionné 4e. Bac Giang est par ailleurs en tête du pays en matière de construction et de développement de l’administration électronique et numérique.

Actuellement, 100% des villages, hameaux et quartiers de la province disposent d’une infrastructure Internet à fibre optique et bénéficient d’une couverture mobile complète. Plus de 85% des adultes possèdent un smartphone, 90% des foyers comptent au moins un membre équipé d’un smartphone et 86,3% des foyers disposent d’une connexion Internet à haut débit via fibre optique.

Le système de visioconférence s’étend de la province aux districts, villes et bourgs, puis aux communes et quartiers, et est interconnecté sur quatre niveaux administratifs. Il a été étendu à 21 points de connexion pour l’éducation, 13 pour la santé, 54 pour les organismes du Parti et des syndicats, et 25 pour les services et départements locaux.

Le Comité populaire de la ville de Bac Giang a publié l’Architecture ICT de la ville intelligente version 1.0 et achevé la première phase de son Centre de supervision des villes intelligentes (IOC) en juin 2023. Ce centre fonctionne efficacement et comprend huit modules principaux : économie et société, entreprises et commerce, éducation, santé, administration publique, sécurité et trafic, environnement et gestion urbaine.

Le Centre IOC de Bac Giang intègre des technologies d’intelligence artificielle (IA) pour l’identification des plaques d’immatriculation, la détection des foules, les alertes aux inondations et aux incendies, ainsi que le contrôle des infractions en matière de stationnement et de dépôt d’ordures.

Enfin, le Comité populaire de la ville de Viêt Yên a publié son Architecture ICT de ville intelligente version 1.0 et prévoit de bâtir une ville intelligente d’ici 2025.

VNA/CVN