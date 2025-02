Les syndicats vietnamiens appelés à contribuer davantage à la cause révolutionnaire du Parti

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a demandé le 16 février aux syndicats vietnamiens de "faire de nouveaux pas de développement plus forts et de contribuer de manière significative à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, ainsi qu’à l’oeuvre d’industrialisation et de modernisation du pays."

S’adressant à la première conférence nationale organisée par la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) pour honorer 95 travailleurs exceptionnels membres du Parti, il a exhorté la CGTV, ainsi que les responsables syndicaux, les membres des syndicats et les travailleurs, à continuer de diffuser, de comprendre en profondeur et de mettre en œuvre efficacement les politiques et les directives du Parti, ainsi que les lois et règlements de l’État, en particulier ceux liés à l’organisation et aux activités des syndicats et aux règlements concernant les travailleurs.

Il est également essentiel de collaborer efficacement à la mise en œuvre des politiques sur les réformes des salaires, les ajustements des retraites, les allocations d’assurance sociale, les politiques de protection sociale, le logement social et le logement pour les ouvriers et les employés à faible revenu, a-t-il souligné.

Avant d’entrer dans une nouvelle phase du développement du pays, l’ère d’ascension nationale, il fallait des ressources humaines de haute qualité. Le plus haut législateur a déclaré que les syndicats à tous les niveaux, ainsi que les dirigeants syndicaux, les membres et les travailleurs - en particulier ceux qui sont également membres du Parti - doivent promouvoir leur rôle de pionniers, donner l’exemple et améliorer leur courage politique, leurs qualifications professionnelles, leurs compétences professionnelles, leur style industriel et leur discipline de travail pour contribuer davantage au développement rapide et durable du pays.

Il a souligné l’importance de comprendre et d’écouter régulièrement les pensées et les aspirations des travailleurs, de continuer à innover et d’améliorer l’efficacité de la représentation, de la prise en charge et de la protection de leurs droits, notant que cela contribuera à instaurer la confiance et un lien fort entre les membres des syndicats, les travailleurs et les syndicats.

Le président de l’Assemblée nationale a également exprimé son espoir que les 95 personnes exemplaires honorées cette fois-ci continueront à faire des efforts, à diffuser leurs expériences et leur esprit d’innovation et de créativité, et à inspirer les autres à s’efforcer de devenir membres du Parti.

Le président de la VGCL, Nguyên Dinh Khang, a affirmé qu’en tant qu’organisation sociopolitique de la classe ouvrière, le syndicat vietnamien a toujours été profondément conscient de son rôle et de ses responsabilités dans la construction du Parti et d’un système politique propre et fort.

En 2024, les syndicats à tous les niveaux ont présenté 158.813 membres syndicaux exceptionnels au Parti pour qu’il envisage de les former et de les admettre. Sur ce total, 80.327 membres syndicaux ont été officiellement admis au Parti, les travailleurs représentant près de 10% du total.

