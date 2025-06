Dà Nang se voit en pôle de l'intelligence artificielle du Vietnam

Dà Nang, la plus grande ville du Centre, dispose d'un potentiel et d'atouts considérables pour devenir un pôle national de haute technologie, avec une orientation stratégique sur les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle (IA).

Photo : qdnd.vn

Selon les experts, pour concrétiser cette vision, la ville doit mettre en œuvre un ensemble complet de solutions à court et à long terme.

Potentiel et atouts inhérents

La quatrième révolution industrielle transforme le paysage socio-économique mondial. L’IA, en particulier, s’impose comme un pilier essentiel de la transformation numérique, de l’innovation et du renforcement de la compétitivité, tant au niveau national que local. Tendance incontournable, l’IA offre aux villes comme Dà Nang de nouvelles opportunités d’optimisation de la gouvernance, de stimulation de la croissance économique et d’amélioration de la qualité de vie.

Selon Lê Son Phong, directeur adjoint du Département des sciences et des technologies de la ville de Dà Nang, la stratégie de développement de l’IA de la ville s’appuie sur 25 ans d’expérience en développement logiciel et en transformation numérique, ainsi que sur une main-d’œuvre qualifiée. L’IA est intégrée non seulement au secteur technologique, mais aussi à divers aspects de la vie quotidienne afin d’accélérer la restructuration économique et l’application des hautes technologies.

L’approche de Dà Nang repose sur trois piliers : les ressources humaines, les infrastructures et les politiques. Le développement des politiques et des infrastructures est guidé par une étroite collaboration avec les universités et les entreprises. Suite à la Résolution N°136/2024 de l’Assemblée nationale, qui introduit des mécanismes spécifiques pour la gouvernance urbaine de Dà Nang, le Conseil populaire municipal a publié des politiques pour la mettre en œuvre. Actuellement, 30% des effectifs en IA du parc logiciel N°2 de Dà Nang sont des experts de haut niveau, ce qui démontre la capacité croissante de la ville en matière de semi-conducteurs et d’IA.

Le Dr. Lê Quang Dam, directeur général de Marvell Technology Vietnam, a expliqué que la décision de Marvell d’ouvrir un bureau à Dà Nang en mai 2024 et sa reconnaissance comme partenaire stratégique dans les domaines de l’IA et des semi-conducteurs étaient motivées par le fort potentiel de la ville. Le soutien du gouvernement, la préparation des infrastructures et une main-d’œuvre jeune et de plus en plus qualifiée font de Dà Nang un candidat de choix pour un leadership dans ces domaines.

Anthony Tuân Phan, fondateur et PDG d’AIAIVN, a souligné que la ville offre des centres de données de pointe, un modèle de gouvernance de ville intelligente performant et un environnement ouvert et propice, autant de conditions favorables au développement de l’IA.

Le Dr Huynh Công Phap, Professeur associé et recteur de l’Université des technologies de l’information et de la communication Vietnam - République de Corée (Université de Dà Nang), a souligné l’importance croissante accordée à l’enseignement des semi-conducteurs. Trois universités ont commencé à proposer des formations, avec 250 places disponibles pour les nouveaux étudiants. Son université a inscrit 60 étudiants lors de sa première promotion en ingénierie de conception de semi-conducteurs, avec pour objectif de former 600 à 1.000 ingénieurs d’ici 2028. Dà Nang développe également des politiques de soutien généreuses pour les professionnels des semi-conducteurs et de l’IA, notamment des salaires attractifs, des allocations de subsistance et des subventions au logement.

Nécessité des solutions coordonnées

Photo : qdnd.vn

Lors d’un récent séminaire organisé par le Comité populaire de Dà Nang, des experts ont proposé plusieurs mesures stratégiques. Vu Anh Tu, directeur technique du groupe FPT, a souligné l’importance d’attirer des talents de haut niveau, des entreprises technologiques internationales et des investissements dans la recherche et les centres de données. Pour y parvenir, Dà Nang doit développer des environnements de travail et des infrastructures sociales modernes afin de fidéliser les professionnels.

Le Dr.Christopher Cuong Nguyên, fondateur et président d’Aitomatic Inc., a identifié cinq priorités clés pour Dà Nang et le Vietnam : la création d’un centre d’innovation, la création d’un marché des capitaux pour les entreprises technologiques, le développement d’un écosystème technologique, le lancement d’un fonds de capital-risque et le renforcement de la formation et du recrutement de talents technologiques de haut niveau. Il a également suggéré la création d’un centre de R&D spécialisé dans la recherche et le développement en IA afin d’attirer des entreprises internationales.

L’expert en IA Albert Antoine a souligné l’importance d’une stratégie claire et flexible, ainsi que d’un financement dédié au développement de l’IA, en s’appuyant sur l’expérience de Singapour. Il a souligné que le succès de Singapour est dû à des investissements stratégiques dans les infrastructures, à une gouvernance transparente et à un environnement politique propice à l’innovation.

Il a exhorté Dà Nang à élaborer une stratégie globale en matière d’IA, alignée sur les objectifs économiques et visant à améliorer la qualité de vie. Il a également recommandé de renforcer les partenariats entre le gouvernement, les universités et les entreprises, ainsi que de créer des incitations fortes pour attirer les investissements technologiques.

Le développement de l’IA est un processus de longue haleine qui nécessite une vision stratégique, des partenariats mondiaux et un soutien politique constant, ainsi que la solidarité et l’esprit d’innovation indéfectibles de la jeune communauté d’affaires.

Le vice-président permanent du Comité populaire de Dà Nang, Hô Ky Minh, a déclaré que la ville poursuit activement la transformation numérique et l’intégration de l’IA dans divers secteurs, notamment la santé, l’éducation, le tourisme, la logistique, les services publics et la gouvernance urbaine intelligente. Par ailleurs, la ville a préparé le terrain, les infrastructures et les talents, tout en affinant ses politiques pour attirer les investissements nationaux et internationaux.

Le responsable a affirmé l’engagement de la ville à soutenir toutes les organisations, entreprises et chercheurs dans le développement d’un écosystème d’IA complet et durable.

VNA/CVN