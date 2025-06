Appliquer les technologies pour assurer le fonctionnement efficace de l'administration numérique

Du 21 au 23 juin, la ville de Dà Nang et la province de Quang Nam ont coordonné la mise en œuvre expérimentale du modèle d'administration locale à deux niveaux dans six nouvelles unités administratives : les quartiers de Thanh Khê, Ngu Hành Son, la commune de Hoa Vang (Dà Nang) et les communes de Dai Lôc et Tiên Phuoc, le quartier de Tam Ky (Quang Nam).