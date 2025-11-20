Dà Nang renforce la lutte contre la pêche INN

À Dà Nang, l’équipe d’inspection des pêches N°3 multiplie les actions de sensibilisation, de surveillance et de contrôle pour lutter de manière proactive contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans les eaux du Centre du pays.

Photo : VNA/CVN

En pleine haute saison de pêche, l’unité déploie ses navires jour et nuit pour patrouiller en mer, conformément au télégramme officiel N°198/CD-TTg du 17 octobre 2025 et à la décision N°2310/QD-TTg du Premier ministre, portant sur la lutte contre la pêche INN et le développement durable du secteur halieutique.

Ses navires KN363 et KN365 interviennent sur de vastes zones, depuis la frontière maritime nationale jusqu’à 100 milles nautiques à l’est de l’île de Cù Lao Xanh (province de Gia Lai) et 150 milles nautiques à l’est du cap Ba Kiêm (province de Lâm Dông). Chaque mission est planifiée en fonction des caractéristiques des zones de pêche afin d’assurer une réaction rapide et un contrôle efficace des infractions.

Efforts pour lever le "carton jaune"

Convaincue que la sensibilisation est essentielle pour répondre aux recommandations de la Commission européenne et lever prochainement le "carton jaune" imposé au Vietnam depuis 2017, l’équipe mène des actions de communication ciblées auprès des pêcheurs.

Les inspecteurs montent directement à bord des bateaux pour distribuer des dépliants, rappeler la réglementation sur les frontières maritimes, l’obligation d’utiliser les systèmes de surveillance, de tenir un journal de pêche ou encore les actes interdits. Des messages sont également diffusés par haut-parleurs.

Du 28 octobre au 15 novembre 2025, l’équipe N°3 a intensifié les contrôles des navires de pêche. Les infractions constatées concernent notamment la coupure volontaire des dispositifs de suivi, la pêche en zone interdite, l’absence de journal de bord ou encore des itinéraires suspects. Au total, 113 navires ont été inspectés et 286,9 millions de dôngs d’amendes ont été infligées. Les sanctions sont appliquées strictement selon la loi, tout en privilégiant la pédagogie pour rappeler que le respect des règles est vital pour la sécurité des pêcheurs comme pour la réputation de la filière vietnamienne.

Accompagnement des pêcheurs et renforcement de la confiance

Photo : VNA/CVN

En parallèle des contrôles, l’unité mène plusieurs actions d’accompagnement pour encourager les pêcheurs à prendre la mer en toute sécurité. Elle a notamment offert 188 drapeaux nationaux et distribué 831 dépliants d’information sur la réglementation anti-pêche INN et les consignes de sécurité.

Le drapeau rouge à étoile jaune flottant à la proue des bateaux symbolise la fierté et le sens des responsabilités des pêcheurs dans la protection de la souveraineté maritime.

Dans les mois à venir, l’équipe d’inspection N°3 continuera ses patrouilles, intensifiera les inspections et développera de nouvelles méthodes de communication, plus visuelles et accessibles. Elle renforcera également sa coordination avec les autorités locales pour atteindre l’objectif commun : prévenir durablement la pêche INN, protéger les ressources halieutiques et promouvoir une exploitation responsable.

Animés d’un esprit professionnel et responsable, les officiers et agents de l’équipe contribuent activement à la gestion durable de la pêche, au maintien de l’ordre en mer et à la création d’un environnement propice à une exploitation respectueuse des ressources marines.

Nguyên Tùng/CVN