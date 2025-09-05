Dà Nang : ouverture d’un quai au service touristique sur la rivière Thu Bôn

Dà Nang a inauguré un quai au service touristique au village de céramique de Thanh Hà, le plus vieux, âgé de plus de 500 ans, et le plus fréquenté des villages d'artisanat de cette ville côtière du Centre.

Les bateaux touristiques sur la rivière Thu Bôn ont été autorisés récemment à accoster au village de céramique de Thanh Hà pour accueillir les visiteurs.

Situé sur un bras de la rivière Thu Bôn, ce quai d'une surface de 76,5 m² comprend un embarcadère, une route d'accès, une salle d'attente et des ouvrages auxiliaires, pouvant accueillir des bateaux transportant jusqu'à 40 passagers.

"Cet ouvrage facilite l'arrivée des visiteurs, contribuant à augmenter les revenus des habitants ainsi qu’à développer l’économie locale", a souligné le président du Comité populaire du quartier de Hôi An Tây, Bùi Van Dung.

À l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre, ce village propose de nombreuses activités. Le point d’orgue est une fête dédiée à l’hommage des ancêtres du métier de céramique.

Trouvé au bord de la rivière Thu Bôn, à 3 km à l’ouest de la vieille ville de Hôi An (ex-Faïfo), le village de céramique de Thanh Hà ajoute un charme particulier à l’ancienne cité de Hôi An. C’est une étape incontournable pour les touristes tant vietnamiens qu’étrangers lors qu'ils visitent cette vieille ville.

Chaque année, le village attire en moyenne entre 300.000 et 400.000 touristes, avec un record de 650.000 visiteurs en 2019, générant plusieurs dizaines de milliards de dôngs.

Hôi An connaît deux saisons distinctes : la saison des pluies et la saison sèche. La saison sèche dure de février à août, tandis que la saison des pluies commence en septembre et se termine en janvier de l'année suivante. La période idéale pour visiter le village de céramique de Thanh Hà est donc de février à avril.

À cette période, le climat à Hôi An est généralement sec et l'air frais, créant ainsi des conditions idéales pour explorer le village de potiers et participer à de nombreuses activités de plein air passionnantes.

Les céramistes de Thanh Hà ont conservé les techniques manuelles héritées de leurs ancêtres. Tous les villageois savent travailler l’argile, mais pour exceller dans l’art de la céramique, cela nécessite de nombreuses années.

Nguyên Van Ngu, un céramiste expérimenté, a confié : "Quand j’étais petit, j’ai appris par cœur les techniques de fabrication des céramiques en observant mes grands-parents. Mais quand j’ai atteint l’âge adulte, j’ai dû apprendre les techniques professionnelles avec l’aide d’un formateur. Avant et aujourd’hui encore, nous utilisons des tours manuels. Une personne pousse le tour pendant que l’autre façonne les céramiques".

Le savoir-faire de la céramique dans le village de Thanh Hà remonte au XVe siècle. Les artisans ont tout d’abord façonné le village avec ses voies vicinales dallées de briques en terre cuite ou encore ses maisons en tuiles.

Les touristes d’aujourd’hui sont fascinés par leur visite à Thanh Hà, où les boutiques de céramiques se succèdent. Ustensiles de cuisine, objets du quotidien ou encore de décoration, tous les types de céramiques peuvent y être dénichés. Le flux continu de visiteurs témoigne du talent de ses artisans, apprécié dans tout le pays et même au-delà des frontières.

Pour répondre à la demande du marché, en plus de la gamme de produits traditionnels, les céramistes de Thanh Hà recherchent et fabriquent également de nombreux produits en céramique d'art pour servir les touristes ainsi que les besoins décoratifs de la construction. Non seulement pour la consommation domestique, de nombreux produits de ce village ont été exportés vers un certain nombre de pays tels que le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis.

Contrairement à Thô Hà et à Phù Lang dans la province septentrionale de Bac Ninh, à Bat Tràng, en banlieue de Hanoï, où les céramistes utilisent respectivement de l’argile verte, blanche ou jaune, celle de Thanh Hà est brune.

Après des siècles et malgré les vicissitudes de l’histoire, la vie du village de céramiques de Thanh Hà s’écoule toujours paisiblement au bord de la rivière Thu Bôn. Et ses produits s’écoulent un peu partout dans le monde, grâce aux touristes de plus en plus nombreux à succomber au charme de ce village d’artisanat.

Le village est reconnu comme un modèle réussi de préservation et de valorisation du patrimoine culturel tout en attirant la plus grande affluence parmi les villages artisanaux de Dà Nang.

