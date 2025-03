Hanoï

Village de la céramique de Bat Tràng, une consécration aux multiples dimensions

Photo : Vietaq/CVN

Ce n’est pas un hasard si Bat Tràng a séduit le jury international. Le village a brillamment satisfait à tous les critères d’évaluation, qu’ils soient économiques, culturels, sociaux ou environnementaux. Pour les habitants, cette distinction résonne comme une validation de leur héritage.

“Pour nous, c’est une chance incroyable de faire découvrir notre artisanat au monde entier. Notre poterie a quelque chose d’unique, de spécial... c’est notre âme qui s’exprime à travers elle”, confie une villageoise.

“On sent que quelque chose est en train de changer ici. Nous arrivons à marier nos techniques ancestrales avec une vision plus contemporaine, et ça transforme petit à petit notre village en un lieu qui n’est plus seulement un espace de production, mais aussi un terrain de découverte pour les visiteurs”, ajoute un autre.

Hà Thi Vinh, la vice-présidente de l’association des villages artisanaux du Vietnam, est bien sûr heureuse et fière de cette reconnaissance...

“Cette distinction, voyez-vous, c’est bien plus qu’un certificat. C’est la reconnaissance de qui nous sommes profondément. À travers nos créations, nous racontons l’histoire de notre pays, de notre culture... C’est un héritage vivant que nous façonnons pour les générations futures. Faire partie de ce réseau mondial nous ouvre deux portes fantastiques. D’abord, nous pouvons apprendre des autres villages artisanaux, nous enrichir de leurs techniques, de leur vision. Ensuite, c’est une formidable vitrine pour partager la quintessence de notre savoir-faire avec le monde entier”, explique-t-elle.

Ce qui fait la singularité de Bat Tràng, c’est cette transmission ininterrompue de savoir-faire entre les villages de Gia Cao et Bat Tràng. Les artisans ont su préserver les techniques ancestrales tout en les faisant évoluer, allant jusqu’à restaurer avec brio des modèles datant des dynasties Ly, Trân, Lê et Mac. L’artisan Pham Ngoc Huy nous livre quelques secrets.

Photo : NHN/CVN

“La glaçure jade, la bleue, la brune... On ne les trouve qu’ici, à Bat Tràng. Nous cuisons à des températures très élevées, environ 1300 degrés. Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est notre cuisson au four à bois et notre émail à base de cendre”, nous dit-il.

Cette excellence technique explique pourquoi les créations de Bat Tràng voyagent désormais à travers l’Asie, l’Europe et l’Amérique, certaines pièces d’exception étant même offertes comme cadeaux aux chefs d’État visitant le Vietnam.

La vitalité de Bat Tràng repose sur un écosystème complet : plus de 100 artisans reconnus, près de 200 entreprises et environ 1.000 ménages participent à la production et à la commercialisation des céramiques. Plus impressionnant encore, 90% des jeunes du village maîtrisent l’art de la poterie.

Vu Nhu Quynh, une jeune céramiste, partage sa vision avec passion... “Aujourd’hui, mon défi est de préserver les gestes et les secrets du métier, tout en intégrant de nouvelles technologies qui nous aident à être plus précis, plus constants. Être potier aujourd’hui, ce n’est plus seulement savoir façonner l’argile. C’est aussi savoir raconter l’histoire de nos créations, communiquer leur valeur et les mettre en scène”, confie-t-elle.

Cette distinction internationale arrive à un moment où Bat Tràng s’est déjà transformée en une destination prisée des visiteurs de Hanoï. Mais au-delà des reconnaissances officielles et des certificats, c’est avant tout l’histoire d’hommes et de femmes qui, jour après jour, plongent leurs mains dans l’argile pour perpétuer un savoir-faire millénaire.

