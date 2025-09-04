Des adieux émouvants et chaleureux aux soldats du défilé

Le 3 septembre à la gare de Hanoï, des centaines d’habitants sont venus encourager et dire au revoir aux forces ayant participé au défilé après avoir accompli leur mission lors de la célébration du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre (A80).

Le général de division Phùng Ngoc Son, chef adjoint et chef d’état-major du Département général de logistique et de technique, vice-président du sous-comité du défilé A80 du ministère de la Défense, ainsi que le général de division Nguyên Quê Lâm, directeur du Département des véhicules et du transport, sont venus encourager les contingents du défilé de la Zone militaire 5 et du Corps d’armée 34 avant leur départ de Hanoï vers leurs unités.

De nombreux habitants ont apporté des fleurs fraîches, des drapeaux nationaux et des cadeaux comme des ours en peluche ou des objets artisanaux pour les offrir aux soldats avant qu’ils ne montent à bord. Poignées de mains chaleureuses, regards émus et mots de remerciement sincères ont laissé de beaux souvenirs aux officiers et soldats au moment du départ.

La scène sur le quai était à la fois solennelle et émouvante, empreinte de l’attachement entre l’armée et le peuple, illustrant la tradition "l’armée et le peuple sont comme le poisson et l’eau". Elle a marqué la fin d’une étape d’entraînement et de dévouement particulièrement significative des forces armées dans cet événement historique de la nation.

Vers midi, à l’approche de l’heure du départ, l’ambiance est devenue encore plus animée. Des centaines de personnes alignées le long du quai ont entonné en chœur la chanson Nhu co Bac Hô trong ngay vui dai thang (littéralement en français Comme si l’Oncle Hô était là le jour de la grande victoire), pour accompagner le retour des troupes dans leurs unités. Les drapeaux rouges à l’étoile jaune flottaient au vent, insufflant encore plus de force à leur voyage de retour.

Dans la soirée du même jour, les officiers et soldats de la Marine, du Corps d’armée 34, des Zones militaires 7 et 9 se sont rendus à la gare de Hanoï pour regagner leurs unités. Par ailleurs, certaines unités et forces prévoient de retourner par la route ou par avion.

