Hô Chi Minh-Ville lance un inventaire forestier pour soutenir la croissance durable

Le Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville a lancé un inventaire forestier complet pour la période 2024-2025 afin de fournir des données précises sur la superficie forestière, les réserves et les stocks de carbone, contribuant ainsi à la gestion publique et aux objectifs de développement durable.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence tenue le 11 septembre dans le quartier de Bà Ria, les responsables ont souligné l’importance de cette initiative, qui couvrira les zones forestières anciennement sous administration de Bà Ria-Vung Tàu.

Le directeur adjoint du département, Hô Truc Thanh, a déclaré que l’enquête fournirait une évaluation détaillée de l’état actuel de trois types de forêts - à usage spécial, de protection et de production - constituant ainsi un ensemble de données complet pour la gestion des ressources forestières de l’État.

"Les résultats permettront également aux autorités de calculer les réserves de carbone forestier, créant ainsi une base pour la ville dans sa transition vers l’échange de crédits carbone", a-t-il ajouté.

Selon le plan, l’inventaire couvrira toutes les terres forestières et celles affectées à la foresterie, ainsi que les zones non planifiées.

Le champ d’application couvre les forêts naturelles, les forêts plantées et les terres non forestières gérées par les comités populaires de quartier/commune.

Le sous-département de protection des forêts de Bà Ria - Vung Tàu travaille en coordination avec un consortium de cabinets de conseil comprenant la SARL de conseil en agriculture et foresterie T&H, la SARL de cartographie et de services d’arbres verts Thành Loi et la SARL de conseil en conception agricole et forestière Thuân Hoa, pour mener à bien ce travail.

L’enquête combinera l’imagerie satellite, les drones, les cartes numériques et les enquêtes sur le terrain afin de garantir l’exactitude et la transparence.

"Le plan met l’accent sur une étroite coordination entre les gardes forestiers, les autorités locales, les propriétaires forestiers et les consultants afin de garantir la qualité, le progrès et la responsabilité", a déclaré Bùi Quôc Vuong, chef adjoint du sous-département.

De septembre à novembre, les consultants travailleront dans 21 communes, quartiers et zones spéciales, pour une superficie totale de plus de 33.642 ha de forêts et de terres forestières.

La SARL de conseil en agriculture et foresterie T&H sera en charge des forêts de protection et des réserves naturelles. La SARL de conseil en conception agricole et forestière Thuân Hoa se concentrera sur la région de l’île de Côn Dao, et la SARL de cartographie et de services d’arbres verts Thành Loi se chargera de la cartographie et des données de base.

La collecte et le traitement des données seront effectués à l’aide de technologies de pointe, combinant des relevés de terrain, la télédétection et l’analyse numérique.

Les résultats finaux - comprenant un rapport complet, des cartes SIG à l’échelle 1:10.000 et des statistiques actualisées sur les zones forestières et les réserves - devraient être finalisés, vérifiés et remis d’ici décembre.

Ces résultats seront intégrés à la base de données forestière de la ville, soutenant ainsi la planification, la protection et le développement des forêts, tout en fournissant des bases scientifiques essentielles à la réponse au changement climatique.

Le consortium de consultants a affirmé mobiliser un maximum de ressources et utiliser des technologies modernes pour respecter les délais et les normes de qualité, contribuant ainsi à renforcer les bases scientifiques du développement forestier durable de la ville.

VNA/CVN