Grenouille frite au beurre

La grenouille frite au beurre est un incontournable qui enchante les gourmets. La finesse de sa chair, sublimée par une cuisson parfaite au beurre, offre un arôme irrésistible et une saveur inoubliable.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

- 1 kg de chair de grenouille

- 3 cuillère à soupe (c.à.s) de beurre végétal

- 8 tiges de citronnelles

- 6 gousses d’ail

- 3 échalotes

- 1 morceau de gingembre

- 1 morceau de curcuma frais

- 2 piments

- 2 c.à.s d’huile de rocou

- 1 cuillère à café (c.à.c) de vin de cuisine

- 1/2 c.à.c de poudre aux cinq épices

- 3 c.à.s de sauce au piment

- 1 c.à.s de jus de citron vert

- 1 c.à.s de gos sel

- Assaisonnements : nuoc mam (saumure de poisson), sauce aux huîtres, sucre, fond de volaille, poivre moulu, huile.

Préparation

- Nettoyez bien la grenouille, pelez la peau, retirez la tête, coupez les pattes et séparez la poitrine si nécessaire.

- Ensuite, frottez soigneusement avec du gros sel et du gingembre pilé pour éliminer l’odeur de poisson et les impuretés.

- Rincez plusieurs fois à l’eau claire jusqu’à ce que l’eau soit propre, puis égouttez et coupez en morceaux de taille appropriée.

- Pour les ingrédients comme la citronnelle, le gingembre, le curcuma, l’ail, l’oignon et le piment, divisez-les en deux parties : l’une écrasée finement pour mariner la viande, l’autre hachée pour être sautée plus tard avec le beurre.

- Faites mariner la chair de grenouille dans 1/2 c.à.c de fond de volaille, 1/2 c.à.c de poivre moulu, 1 c.à.s de sauce aux huîtres, 1/2 c.à.s de nuoc mam, 1/2 c.à.s de sucre, 2 c.à.s d’huile de rocou, 2 c.à.s d’huile, 1/2 c.à.c de poudre aux cinq épices, 1 c.à.c d’alcool.

- Mélangez bien, puis ajoutez les épices écrasées, frottez bien la viande et laissez mariner au moins 30 minutes.

Cuisson

- Écrasez les tiges de citronnelle et effilochez-les.

- Mettez beaucoup d’huile dans une poêle et faites-y revenir la citronnelle jusqu’à ce qu’elle soit dorée et croustillante.

- Une fois la citronnelle croustillante et dorée, retirez-la et égouttez l’huile.

- Réchauffez l’huile utilisée pour frire la citronnelle, en filtrant les résidus si nécessaires.

- Avant de frire la chair de grenouille, veillez à enlever l’excès d’assaisonnement pour éviter qu’il ne brûle. Lorsque l’huile est chaude, ajoutez la chair de grenouille et faites-la frire à feu moyen.

- Quand la viande remonte à la surface de l’huile, retournez les morceaux uniformément jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés, puis retirez-les et égouttez l’huile.

- Mettez 3 c.à.s d’huile dans une poêle, faites-y revenir la citronnelle et l’ail hachés jusqu’à ce qu’ils soient parfumés.

- Ajoutez 3 c.à.s de beurre végétal et faites fondre à feu moyen. Ensuite, ajoutez 1/2 c.à.s de sauce aux huîtres. Lorsque le mélange frémit légèrement, ajoutez la chair de grenouille frite, mélangez bien ou faites sauter la poêle pendant environ 30 secondes pour que la sauce au beurre enrobe uniformément la viande.

- Éteignez le feu dès que la chair de grenouille est bien imprégnée.

- Dressez le plat en tapissant l’assiette de quelques feuilles de bétel sauvage fraîches, parsemez de citronnelle frite croustillante, puis disposez la chair de grenouille nappée de sauce au beurre. Ce plat doit être servi chaud immédiatement.

* Sauce d’accompagnement

Pour préparer la sauce d’accompagne-ment, mélangez bien 3 c.à.s de sauce au piment avec 1/3 de c.à.s de sucre et 1 c.à.s de jus de citron vert. Remuez jusqu’à ce que tous les ingrédients soient parfaitement combinés.

Nguyên Thành/CVN