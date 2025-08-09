Le chè đậu đỏ đậu xanh, une harmonie de saveurs

Le chè đậu đỏ đậu xanh n’est pas qu’une simple compote ; c’est une véritable ode à la richesse culinaire vietnamienne, un mariage sublime entre deux légumineuses emblématiques, le haricot rouge ( đậu đỏ ) et le haricot mungo ( đậu xanh ).

Cette préparation ancestrale, à la fois rafraîchissante, délicatement sucrée et intrinsèquement nutritive, incarne l’équilibre parfait des saveurs et des textures.

Pour 4 personnes

Préparation : 10 minutes

Cuisson : une heure

Ingrédients

- 320 g de haricots rouges

- 130 g de haricots mungos

- 350 g de sucre

- 20 g de fécule de tapioca

- 5 g de sucre vanillé

Préparation

Faites tremper les haricots rouges et les haricots mungo pendant 4 à 6 heures, ou idéalement toute une nuit (8 heures). Après le trempage, jetez l’eau (elle peut rendre les haricots amers) et rincez les haricots 2 à 3 fois à l’eau claire avant de les égoutter.

Cuisson

- Dans une cocotte-minute, mettez les 320 g de haricots rouges dans 2 litres d’eau. Portez à ébullition à feu vif jusqu’à ce que la cocotte-minute siffle.

- Réduisez ensuite à feu moyen et laissez mijoter pendant 40 minutes.

- Après 40 minutes, éteignez le feu et libérez la vapeur de la cocotte-minute pendant environ 5 minutes. Ouvrez le couvercle et ajoutez les haricots mungo. Refermez la cocotte-minute et continuez à mijoter à feu moyen pendant 20 minutes supplémentaires.

- Pendant ce temps, dans un petit bol, délayez les 20 g de fécule de tapioca (environ 1 cuillère à soupe) avec 30 ml d’eau.

- Après les 20 minutes de cuisson, éteignez le feu et libérez à nouveau la vapeur de la cocotte-minute.

- Ouvrez le couvercle et ajoutez les 350 g de sucre, les 5 g de sucre vanillé, et le mélange de fécule de tapioca délayée. Incorporez en remuant bien. Goûtez et ajustez le sucre si nécessaire.

- Remettez la cocotte sur le feu et faites bouillir le chè đậu đỏ đậu xanh de nouveau, puis éteignez le feu.

- Servez le chè dans des bols ou des tasses. Il est délicieux chaud ou froid.

- Ce chè est doux et onctueux, avec des haricots rouges tendres et farineux combinés à des haricots mungo moelleux et parfumés. C’est un dessert délicieux et rafraîchissant, parfait pour les chaudes journées d’été !

Nguyên Thành/CVN