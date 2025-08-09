>> Vermicelles sautés aux crevettes-mantes
Cette préparation ancestrale, à la fois rafraîchissante, délicatement sucrée et intrinsèquement nutritive, incarne l’équilibre parfait des saveurs et des textures.
Pour 4 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : une heure
Ingrédients
- 320 g de haricots rouges
- 130 g de haricots mungos
- 350 g de sucre
- 20 g de fécule de tapioca
- 5 g de sucre vanillé
Préparation
Faites tremper les haricots rouges et les haricots mungo pendant 4 à 6 heures, ou idéalement toute une nuit (8 heures). Après le trempage, jetez l’eau (elle peut rendre les haricots amers) et rincez les haricots 2 à 3 fois à l’eau claire avant de les égoutter.
Cuisson
- Dans une cocotte-minute, mettez les 320 g de haricots rouges dans 2 litres d’eau. Portez à ébullition à feu vif jusqu’à ce que la cocotte-minute siffle.
- Réduisez ensuite à feu moyen et laissez mijoter pendant 40 minutes.
- Après 40 minutes, éteignez le feu et libérez la vapeur de la cocotte-minute pendant environ 5 minutes. Ouvrez le couvercle et ajoutez les haricots mungo. Refermez la cocotte-minute et continuez à mijoter à feu moyen pendant 20 minutes supplémentaires.
- Pendant ce temps, dans un petit bol, délayez les 20 g de fécule de tapioca (environ 1 cuillère à soupe) avec 30 ml d’eau.
- Après les 20 minutes de cuisson, éteignez le feu et libérez à nouveau la vapeur de la cocotte-minute.
- Ouvrez le couvercle et ajoutez les 350 g de sucre, les 5 g de sucre vanillé, et le mélange de fécule de tapioca délayée. Incorporez en remuant bien. Goûtez et ajustez le sucre si nécessaire.
- Remettez la cocotte sur le feu et faites bouillir le chè đậu đỏ đậu xanh de nouveau, puis éteignez le feu.
- Servez le chè dans des bols ou des tasses. Il est délicieux chaud ou froid.
- Ce chè est doux et onctueux, avec des haricots rouges tendres et farineux combinés à des haricots mungo moelleux et parfumés. C’est un dessert délicieux et rafraîchissant, parfait pour les chaudes journées d’été !
Nguyên Thành/CVN