Poulet sauté aux pleurotes du panicaut

Pour 4 personnes
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients
- 1,2 kg de cuisses de poulet
- 500 g de pleurotes du panicaut
- Quelques brins de coriandre
- 3 tiges de ciboules
- 2 grosses échalotes
- 1 morceau de gingembre
- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce au piment
- 1/2 cuillère à café (c.à.c) de fécule de tapioca
- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), sel, sucre, fond de volaille, sauce aux huîtres, huile, poivre moulu, sauce soja
Préparation
- Rincez les pleurotes du panicaut à l’eau, en frottant pour enlever toute saleté.
- Faites-les tremper dans de l’eau légèrement salée pendant 2 à 3 minutes, puis égouttez-les et rincez-les à nouveau à l’eau claire.
- Coupez les pleurotes du panicaut en tranches d’environ 1 cm de long.
- Coupez les grosses échalotes en deux, tranchez-les finement puis hachez-les.
- Tranchez le gingembre et coupez-le en fines lanières.
- Hachez la ciboulette et la coriandre en morceaux d’environ 2 à 3 cm.
- Frottez les cuisses de poulet avec du sel et du citron frais pendant 2 à 3 minutes.
- Rincez le poulet à l’eau claire jusqu’à ce que l’eau soit claire.
- Désossez les cuisses de poulet et coupez la viande en morceaux de 1,5 cm d’épaisseur.
- Mettez le poulet dans un bol et marinez-le avec 2 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.c de fond de volaille, 1/3 c.à.c de sel, 1 c.à.s de sucre, 2 c.à.s de sauce aux huîtres, 1/3 c.à.c de poivre moulu, 2 c.à.s d’oignon violet haché et un peu de la julienne de gingembre.
- Mélangez bien et laissez mariner pendant 20 minutes.
Cuisson
- Dans un bol, préparez la sauce en mélangeant 1 c.à.s de sauce soja, 1 c.à.s de sauce aux huîtres, 1 c.à.s de sauce au piment, 1/2 c.à.c de fond de volaille, 1 c.à.c de sucre, 1/2 c.à.c de fécule de tapioca et 200 ml d’eau filtrée. Remuez bien.
- Faites chauffer 3 c.à.s d’huile dans une poêle à feu vif.
- Quand l’huile est chaude, ajoutez l’oignon violet haché et le gingembre pour les faire dorer.
- Augmentez le feu et ajoutez le poulet mariné. Saisissez pendant 8 à 10 minutes jusqu’à ce que le poulet soit cuit.
- Ajoutez ensuite les pleurotes de panicaut et la sauce. Remuez rapidement pendant 5 minutes jusqu’à ce que les pleurotes de panicaut soient tendres.
- Enfin, ajoutez la ciboulette et la coriandre, remuez pendant encore 1 minute puis retirez du feu.
Bon appétit !
Nguyên Thành/CVN