Poulet sauté aux pleurotes du panicaut

Découvrez le poulet sauté aux pleurotes du panicaut ( Pleurotus eryngii ), un plat à la fois simple à cuisiner et d’une richesse nutritionnelle remarquable. Léger et savoureux, il est parfait pour égayer vos repas en famille. Laissez-vous séduire par l’alliance parfaite entre la tendreté du poulet et le croquant des pleurotes, une combinaison qui éveillera vos papilles avec une subtile symphonie de saveurs.

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 1,2 kg de cuisses de poulet

- 500 g de pleurotes du panicaut

- Quelques brins de coriandre

- 3 tiges de ciboules

- 2 grosses échalotes

- 1 morceau de gingembre

- 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce au piment

- 1/2 cuillère à café (c.à.c) de fécule de tapioca

- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), sel, sucre, fond de volaille, sauce aux huîtres, huile, poivre moulu, sauce soja

Préparation

- Rincez les pleurotes du panicaut à l’eau, en frottant pour enlever toute saleté.

- Faites-les tremper dans de l’eau légèrement salée pendant 2 à 3 minutes, puis égouttez-les et rincez-les à nouveau à l’eau claire.

- Coupez les pleurotes du panicaut en tranches d’environ 1 cm de long.

- Coupez les grosses échalotes en deux, tranchez-les finement puis hachez-les.

- Tranchez le gingembre et coupez-le en fines lanières.

- Hachez la ciboulette et la coriandre en morceaux d’environ 2 à 3 cm.

- Frottez les cuisses de poulet avec du sel et du citron frais pendant 2 à 3 minutes.

- Rincez le poulet à l’eau claire jusqu’à ce que l’eau soit claire.

- Désossez les cuisses de poulet et coupez la viande en morceaux de 1,5 cm d’épaisseur.

- Mettez le poulet dans un bol et marinez-le avec 2 c.à.s de nuoc mam, 1 c.à.c de fond de volaille, 1/3 c.à.c de sel, 1 c.à.s de sucre, 2 c.à.s de sauce aux huîtres, 1/3 c.à.c de poivre moulu, 2 c.à.s d’oignon violet haché et un peu de la julienne de gingembre.

- Mélangez bien et laissez mariner pendant 20 minutes.

Cuisson

- Dans un bol, préparez la sauce en mélangeant 1 c.à.s de sauce soja, 1 c.à.s de sauce aux huîtres, 1 c.à.s de sauce au piment, 1/2 c.à.c de fond de volaille, 1 c.à.c de sucre, 1/2 c.à.c de fécule de tapioca et 200 ml d’eau filtrée. Remuez bien.

- Faites chauffer 3 c.à.s d’huile dans une poêle à feu vif.

- Quand l’huile est chaude, ajoutez l’oignon violet haché et le gingembre pour les faire dorer.

- Augmentez le feu et ajoutez le poulet mariné. Saisissez pendant 8 à 10 minutes jusqu’à ce que le poulet soit cuit.

- Ajoutez ensuite les pleurotes de panicaut et la sauce. Remuez rapidement pendant 5 minutes jusqu’à ce que les pleurotes de panicaut soient tendres.

- Enfin, ajoutez la ciboulette et la coriandre, remuez pendant encore 1 minute puis retirez du feu.

Bon appétit !

Nguyên Thành/CVN