Le chè khoai môn lá dứa, une douceur exotique

Le chè khoai môn lá dứa, véritable emblème de la cuisine vietnamienne, est un dessert traditionnel qui séduit par sa finesse et son équilibre. Il combine harmonieusement la douceur onctueuse du taro fondant, la texture moelleuse et légèrement collante du riz gluant, et les notes aromatiques distinctives des feuilles de pandan.