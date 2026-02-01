Côte d'Ivoire : au moins 14 morts et 21 blessés dans un accident de la route

Un accident de la route impliquant un camion de transport de céréales a fait au moins 14 morts et 21 blessés samedi 31 janvier, sur l'axe Madinani-Séguélon, dans la région du Kabadougou (nord), a annoncé une source officielle.

>> Cacao : le prix d'achat aux planteurs ivoiriens relevé de 22,2%, nouveau record

>> Côte d'Ivoire : 14 morts dans une collision entre un minibus et un camion

>> Côte d'Ivoire : le parti présidentiel en conclave pour désigner son candidat à l'élection présidentielle 2025

>> Côte d'Ivoire : trois morts dans une collision dans l'Ouest

Selon un communiqué du ministère ivoirien des Transports et des Affaires maritimes, le camion de transport de marchandises accidenté transportait de manière illégale 69 passagers en plus des céréales. Le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a demandé à ses collaborateurs de la Direction Régionale des Transports du Kabadougou de se rendre immédiatement sur les lieux pour recueillir les premières informations sur les circonstances de cette tragédie. Selon les statistiques de l'Office de Sécurité routière (OSER), la Côte d'Ivoire enregistre chaque année 6.000 accidents de la route qui occasionnent 600 morts et plus de 13.000 blessés.

APS/VNA/CVN