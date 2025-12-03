Côte d'Ivoire : trois morts dans une collision dans l'Ouest

Un accident de la route impliquant un autocar de transport interurbain et un camion transportant du cacao a fait trois morts lundi 1 er décembre à proximité du village de Lékaboua, à une quinzaine de kilomètres de Daloa, dans le Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire, a-t-on appris de source sécuritaire.

Selon les sapeurs-pompiers, le camion poids lourd transportant des sacs de fèves de cacao a violemment percuté l'autocar qui était immobilisé sur la chaussée en raison d'une panne mécanique. Trois passagers de l'autobus ont perdu la vie après le choc. En Côte d'Ivoire, l'imprudence des conducteurs, qui se livrent à des excès de vitesse ainsi que la dégradation des infrastructures constituent les principales causes des accidents de la route. Chaque année, le pays enregistre environ 6.000 accidents de la circulation qui occasionnent quelque 600 morts et plus de 13.000 blessés, selon des chiffres avancés par l'Office national de sécurité routière (OSER).

Xinhua/VNA/CVN