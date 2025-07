Promouvoir la coopération éducative entre le Vietnam et le Japon

Photo : CP/CVN

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a remercié Takebe Tsutomu pour ses contributions précieuses et son engagement constant en faveur du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon, en particulier dans les domaines des échanges culturels, des relations entre les peuples, de la coopération décentralisée, ainsi que dans le secteur de l’éducation et de la formation des ressources humaines, à travers la promotion du projet de construction de l’Université Vietnam - Japon ces dernières années.

Le vice-Premier ministre s’est réjoui de constater que le partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon entre dans sa deuxième année avec des avancées solides, concrètes et efficaces, reposant sur une confiance politique élevée.

Partageant cette évaluation sur le développement des relations bilatérales, Takebe Tsutomu a souligné que l’Université Vietnam - Japon constitue un projet symbolique de la coopération durable entre les deux pays, bénéficiant de l’attention particulière de leurs dirigeants. Il a exprimé le souhait que le gouvernement vietnamien continue à soutenir activement ce projet.

Takebe Tsutomu a par ailleurs informé de plusieurs projets à venir de l’Université Vietnam - Japon, notamment la création d’un centre de formation en technologies de l'information, d’un centre de développement des ressources humaines, ainsi que des programmes de formation et d’orientation professionnelle. L’université prévoit d’accueillir environ 2.000 étudiants en 2025 et d’ouvrir une nouvelle filière en ingénierie des semi-conducteurs.

À partir d’octobre 2025, elle accueillera également des stagiaires vietnamiens de retour du Japon, titulaires d’un niveau de japonais N4 ou supérieur. Ces stagiaires bénéficieront d’une formation approfondie, recevront des certificats et pourront être recommandés pour retourner travailler au Japon en tant que main-d’œuvre hautement qualifiée.

Selon Takebe Tsutomu, le gouvernement et la population japonais apprécient hautement le soutien en ressources humaines venant du Vietnam, ainsi que les compétences, le potentiel, l’intelligence et l’assiduité des stagiaires vietnamiens. Face au déclin démographique et à la pénurie de main-d’œuvre dans de nombreuses petites et moyennes entreprises japonaises, plusieurs investisseurs souhaitent se tourner vers le Vietnam. Dans ce contexte, l’Université Vietnam - Japon jouera un rôle de plateforme pour accueillir, orienter et soutenir ces investissements, a-t-il affirmé.

En matière d’échanges entre les peuples, Takebe Tsutomu a annoncé qu’un Festival du Vietnam se tiendra en septembre 2025 à Hokkaido (Japon). Cet événement important contribuera à renforcer les liens d’amitié entre les populations des deux pays, notamment avec les quelque 14.000 Vietnamiens résidant, étudiant et travaillant dans cette région. Il a également exprimé le souhait d’élargir cette initiative à d’autres localités, avec l’objectif d’organiser le festival dans trois régions du Japon l’an prochain.

Le vice-Premier ministre a souhaité que Takebe Tsutomu continue de promouvoir le développement du projet universitaire dans le sens d’une adaptation aux besoins des deux pays ainsi qu’aux orientations du Vietnam en matière de développement des sciences et technologies, de transformation numérique et d’innovation. Il a notamment insisté sur la formation de ressources humaines de haute qualité dans les domaines des semi-conducteurs et de la transition numérique.

Il a enfin exprimé le souhait que Takebe Tsutomu poursuive ses efforts pour intensifier davantage encore la coopération décentralisée entre les deux pays dans tous les domaines.

VNA/CVN