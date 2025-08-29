La Résolution 71 garantit l'équité dans l'accès à l'éducation au Vietnam

À la veille de la rentrée 2025-2026, la Résolution 71-NQ/TW, signée par Tô Lâm, annonce une réforme éducative fondamentale au Vietnam. Selon Nguyên Thi Mai Hoa, cette Résolution est "révolutionnaire" , promettant des politiques novatrices pour l'avenir du système éducatif.

Photo : Vietnam+/VNA/CVN

La Résolution 71-NQ/TW du Bureau politique, signée le 22 août par le secrétaire général Tô Lâm, marque une avancée stratégique pour l'éducation au Vietnam. Selon la vice-présidente de la Commission de la culture et de la société de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Mai Hoa, cette Résolution est "révolutionnaire". Elle a souligné ses politiques novatrices, qui préfigurent une réforme éducative à la fois fondamentale et exhaustive.

La principale nouveauté réside, selon elle, dans une évolution de la perception : l’éducation n’est plus considérée comme une simple "priorité nationale" mais comme un "déterminant de l’avenir du pays". Il s’agit d’une réforme profonde de la pensée éducative, fondée sur la conviction que la qualité des individus formés constitue la ressource humaine essentielle au développement futur. L’augmentation des investissements dans l’éducation apparaît ainsi comme une nécessité pour préparer le Vietnam à cette nouvelle ère.

Les avancées proposées se traduisent également par la mise en place de mécanismes et de politiques spécifiques et prioritaires, visant à dynamiser les ressources, stimuler la motivation et ouvrir de nouvelles perspectives pour l’éducation et la formation. La Résolution préconise un changement d’approche en matière de gouvernance, passant d’une gestion administrative rigide à un développement créatif, garantissant une autonomie réelle aux établissements d’enseignement supérieur et professionnel. Conformément à ces objectifs, le budget de l’État consacré à l’éducation et à la formation atteindra au minimum 20% des dépenses publiques, dont 5% dédiés spécifiquement aux investissements et au moins 3% à l’enseignement supérieur.

La Résolution 71 prévoit un calendrier strict, avec une mise en œuvre progressive à partir de 2026 et, pour certains aspects, dès l’année scolaire 2025-2026. Cette directive, considérée comme un véritable "ordre d’action", devrait mobiliser l’ensemble du système politique en faveur de l’éducation et de la formation.

Photo : VNA/CVN

Elle stipule que "l’avancée stratégique de l’éducation et de la formation doit commencer par une innovation de la pensée, de la perception et des institutions". La révision simultanée de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur l’enseignement supérieur et de la Loi sur l’enseignement professionnel constitue une occasion unique d’intégrer les principes fondamentaux de la Résolution 71 dans le cadre juridique. Nguyên Thi Mai Hoa a précisé que de nombreux points de la Résolution, tels que la décentralisation, le renforcement de l’autonomie ou encore la réforme de l’enseignement professionnel, avaient déjà été anticipés par le ministère de l’Éducation et de la Formation lors de l’élaboration des projets de loi. Il est donc essentiel, sur la base de cette résolution, que les organes compétents poursuivent la révision et l’ajustement afin de traduire pleinement ses objectifs en dispositions législatives.

Un point particulièrement notable de la Résolution 71 est l’instauration d’un manuel scolaire unique à l’échelle nationale. Nguyên Thi Mai Hoa a souligné que cette initiative, qui vise à fournir gratuitement des manuels à tous les élèves d’ici 2030, traduit la responsabilité de l’État envers l’enseignement général. Elle s’inscrit en cohérence avec les objectifs de généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans et de l’enseignement secondaire obligatoire d’ici 2030, ainsi que de l’enseignement général complet d’ici 2035. Pour optimiser les ressources, elle a suggéré d’étudier un modèle de prêt de manuels scolaires via les bibliothèques des écoles, favorisant leur réutilisation.

Nguyên Thi Mai Hoa a exprimé l’espoir que la Résolution 71 engendrerait des changements significatifs dans l’enseignement général, avec une amélioration tangible de la qualité de l’éducation.

VNA/CVN