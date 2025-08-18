Lancement de huit projets d’éducation et de formation

Huit projets d’éducation et de formation seront simultanément lancés le 19 août, à travers le pays, dans le cadre de 250 projets nationaux phares destinés à marquer le 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre.

Photo : VNA/CVN

Cet événement revêt non seulement une signification politique et sociale particulière, mais contribue également à l’amélioration de la qualité des ressources humaines, condition essentielle pour un développement durable et une intégration internationale réussie.

Ces huit projets emblématiques comprennent des écoles secondaires ethniques internes à Tuyên Quang, Cao Bang, Dà Nang, Lang Son et Quang Ninh, ainsi que trois projets universitaires : le campus de formation et de recherche UEH Nexus Campus Nha Trang (Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville), le bâtiment d’enseignement 2C du site de Long Binh Tân (Université Ouverte de Hô Chi Minh-Ville), et le Centre expérimental polyvalent de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï. Parmi eux, quatre projets ont été choisis comme sites principaux pour la cérémonie de lancement en ligne : l’École interne de Thanh Thuy (Tuyên Quang), l’École interne dán la commune de Phuc Hoa (Cao Bang), le campus UEH Nexus (Khanh Hoa) et l’Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville (Dông Nai).

Parmi les points forts figure le projet UEH Nexus Campus Nha Trang, conçu comme un "carrefour académique et intellectuel mondial". Ce projet vise à former des ressources humaines de haute qualité, à mener des recherches et à transférer des solutions adaptées aux secteurs clés de la région du Centre méridional, tels que l’économie maritime, la technologie océanique, les semi-conducteurs, le tourisme et la santé communautaire. Avec une capacité d’accueil de 2.000 apprenants, un internat de 376 places et une architecture contemporaine inspirée de la culture Cham, le projet devrait être achevé fin 2026, devenant ainsi un pôle de connexion entre chercheurs, étudiants et entreprises nationales et internationales.

À Tuyên Quang, l’École secondaire ethnique interne de la commune frontalière de Thanh Thuy – une localité encore défavorisée située à près de 170 km du centre provincial – sera construite grâce au financement accordé par le secrétaire général du Parti Tô Lâm. L’établissement devrait contribuer à élever le niveau d’éducation, à former des cadres locaux et à offrir de meilleures opportunités d’apprentissage aux enfants issus des minorités ethniques dans les zones frontalières.

Photo : VNA/CVN

À Cao Bằng, l’École secondaire ethnique interne de la commune de la commune de Phuc Hòa s’étendra sur 6 hectares et comprendra 36 classes pouvant accueillir environ 1.260 élèves. Actuellement, l’établissement existant est fortement dégradé et surchargé, tant au niveau des salles de classe que de l’internat. Le lancement de ce nouveau projet permettra non seulement de combler les lacunes en infrastructures, mais aussi d’améliorer la qualité de l’éducation pour la jeunesse locale. Afin de garantir l’efficacité des investissements, la province de Cao Bang a mis en place une équipe spéciale chargée de superviser l’avancement et la qualité des travaux, et de prévenir toute perte ou gaspillage.

Ces projets éducatifs et de formation lancés à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale portent une signification profonde. Ils constituent non seulement un hommage à l’histoire, mais également une étape concrète de la stratégie nationale de développement des ressources humaines, visant à réduire les écarts éducatifs entre régions, notamment dans les zones frontalières, reculées et défavorisées. En parallèle, la création de nouveaux établissements modernes et tournés vers l’international affirme la détermination du Vietnam à préparer ses ressources humaines pour une nouvelle phase de développement, en vue de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

VNA/CVN