Assurer l'égalité d'accès à l'éducation pour les groupes ethniques

Le soutien à la création d'emplois dans les communautés ethniques et les zones montagneuses et frontalières doit aller de pair avec des politiques d'habitat, d'exonération et de réduction des frais de scolarité, ainsi que d'augmentation des salaires des enseignants, ont été entendus lors d'une conférence à Hanoï le 26 août.

La conférence sur l'amélioration de l'éducation et de la formation dans les communautés ethniques et les zones montagneuses a été organisée conjointement par le Conseil ethnique de l'Assemblée nationale (AN), en coordination avec la Commission de la culture et de la société de l'AN, le ministère de l'Éducation et de la Formation et le ministère des Affaires ethniques et religieuses.

Le président du Conseil ethnique de l'AN, Lâm Van Mân, a déclaré que l'éducation et la formation dans les minorités ethniques et les zones montagneuses ont récemment connu des avancées majeures en matière d'enseignement général, d'admissions spécifiques et de formation professionnelle, pré-universitaire et universitaire.

Ces efforts ont contribué à améliorer la qualité de la main-d'œuvre, à créer des opportunités d'emploi pour les membres des groupes ethniques et les populations des zones montagneuses, et à favoriser une réduction durable de la pauvreté multidimensionnelle dans les régions défavorisées, a-t-il déclaré.

Cependant, l'éducation dans les communautés ethniques et les zones montagneuses présente encore de nombreuses lacunes. Le réseau scolaire, les infrastructures et le matériel pédagogique restent insuffisants pour répondre aux besoins d'expansion et d'amélioration de l'éducation, a-t-il ajouté.

Le personnel enseignant reste insuffisant, tant en quantité qu'en qualité, par rapport à d'autres régions et localités. L'enseignement professionnel, en particulier les formations courtes au niveau local, ne s'est pas révélé très efficace, a-t-il ajouté.

Lâm Van Mân a déclaré que pour remédier à ces difficultés et à ces limitations, il est nécessaire de trouver des solutions globales et synchronisées, notamment en termes de politiques et de lois, afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'éducation et de la formation.

Selon les délégués, pour développer durablement la main-d'œuvre, en particulier les travailleurs qualifiés, conformément aux exigences de développement des régions dynamiques et défavorisées, il sera nécessaire de réaliser des investissements ciblés et à long terme, assortis d'une feuille de route claire pour l'éducation et la formation.

Les délégués ont proposé de privilégier les politiques garantissant un accès équitable à l'éducation, notamment en soutenant les établissements d'enseignement situés dans les zones confrontées à des difficultés en termes d'installations, d'équipements et de personnel enseignant, dans les communautés ethniques et les zones montagneuses, ainsi que dans les régions aux conditions socio-économiques difficiles.

Ils ont également suggéré d'offrir des aides à l'apprentissage et des incitations aux étudiants défavorisés, à ceux qui bénéficient des politiques sociales et aux étudiants poursuivant des études dans des secteurs et domaines clés.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a déclaré que les taux de scolarisation des élèves dans les communautés ethniques et les zones montagneuses avaient augmenté. Les internats, semi-internats et écoles pré-universitaires pour les communautés ethniques se sont avérés efficaces, contribuant à la formation professionnelle au sein de ces communautés.

Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de réorganiser le réseau scolaire de manière logique, en lien avec le modèle de gouvernement local à deux niveaux.

Il a également appelé à accorder la priorité aux ressources destinées à l'éducation et à la formation dans les communautés ethniques et les zones montagneuses.

