Le Vietnam mise sur l’éducation pour devenir un pays développé

Le Politburo du Parti communiste du Vietnam a adopté le 22 août 2025 la résolution 71-NQ/TW sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation. Il s’agit ni plus ni moins de hisser le Vietnam au niveau des standards internationaux.

Considérées depuis longtemps comme des priorités nationales par le Parti et l’État, l’éducation et la formation doivent aujourd’hui répondre aux exigences d’un développement accéléré. Pour libérer tout son potentiel et créer l’élan nécessaire, le Vietnam mise désormais sur des percées stratégiques afin d’atteindre son objectif ambitieux: devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Une percée conceptuelle

En 2013, lors du 8ᵉ Plénum du Comité central du Parti (11ᵉ mandat), le Vietnam adoptait la Résolution 29 sur "La réforme fondamentale et globale de l’éducation et de la formation pour répondre aux exigences d’industrialisation et de modernisation inhérentes à une économie de marché à orientation socialiste et à une intégration internationale". Ce texte marquait une étape importante dans la modernisation du système éducatif, avec pour priorité l’amélioration des formations.

Douze ans plus tard, la nouvelle résolution vient transformer cette dynamique. Si la résolution 29 mettait l’accent sur la "réforme fondamentale et globale", la résolution 71, elle, se concentre sur la "percée stratégique". L’éducation y est considérée non seulement comme une tâche centrale, mais aussi comme une question déterminante pour l’avenir du pays.

D’après Pham Van Giêng, de l’École supérieure de Hanoi 2, cette nouvelle approche révolutionne la conception traditionnelle de l’éducation vietnamienne. Fini le temps où l’enseignement se contentait de transmettre des connaissances et de viser l’équité et la généralisation. Désormais, l’éducation doit "construire l’avenir", "nourrir l’excellence" et s’étendre vers "un espace de développement global, intégré et durable".

Au Vietnam, le système éducatif s’est longtemps appuyé sur trois approches parallèles: l’éducation d’élite, la formation de ressources humaines et l’éducation de masse. La Résolution 71 fixe désormais un cap ambitieux : trouver un équilibre harmonieux entre la démocratisation de l’enseignement et la recherche d’excellence, afin de répondre aux besoins d’un pays en pleine mutation.

Toujours selon Pham Van Giêng, cette approche reconnaît que le développement national exige non seulement une main-d’œuvre qualifiée étendue, mais aussi une élite capable de diriger dans les domaines clés. L’enseignement supérieur se voit ainsi confier une mission claire: former des talents de haut niveau et des ressources humaines hautement qualifiées.

Au-delà du contenu, ce texte marque également un renouveau profond dans la pensée, la perception et les institutions. Il élargit l’espace éducatif en l’articulant étroitement avec la science et la technologie, l’économie de marché, l’intégration internationale et la transformation numérique.

Des objectifs ambitieux

Cette nouvelle résolution se veut concrète. Le Vietnam se fixe des objectifs mesurables et comparables aux standards internationaux : 20% des établissements d’enseignement supérieur et professionnel doivent atteindre un niveau d’investissement moderne équivalent à celui des pays développés d’Asie, 35% des étudiants devront être orientés vers les sciences fondamentales, 8 universités vietnamiennes doivent intégrer les 200 meilleurs établissements asiatiques d’ici 2030 et au moins une université doit figurer parmi les 100 premières au monde d’ici 2030...

Photo : VietnamPlus/CVN

Ces objectifs placent le Vietnam sur un pied d’égalité avec les pays les plus avancés d’Asie, qu’il ne s’agit plus seulement de rattraper, mais avec lesquels il est désormais possible de rivaliser.

La résolution 71 prévoit de porter les dépenses publiques liées à l’enseignement supérieur à 3% du budget national, soit pratiquement deux fois plus que les 1,5-1,8% actuels. Cette “percée financière” vise à corriger des décennies de sous investissement chronique et à fournir les ressources nécessaires à l’internationalisation de l’éducation vietnamienne.

Mais la résolution 71 se distingue également par son approche équilibrée: elle garantit à la fois l’équité et la promotion des talents. Ce double objectif marque une transition majeure, car le développement national ne repose pas uniquement sur la formation d’un large vivier de ressources humaines générales, mais également sur l’émergence d’une élite dirigeante dans les domaines scientifiques, technologiques et managériaux.

Présentée comme la résolution la plus ambitieuse jamais adoptée dans le secteur éducatif, la résolution 71 intègre pleinement l’éducation et la formation vietnamiennes dans le courant mondial de l’éducation. Ce document stratégique traduit la détermination politique du Parti à placer l’éducation au centre de la stratégie nationale de développement.

Ce cadre ouvre une voie solide pour permettre au Vietnam de rejoindre, à l’horizon du milieu du XXIᵉ siècle, le groupe des nations développées et prospères.

VOV/VNA/CVN