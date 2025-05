Vietnam - France : développement de la coopération éducative et scientifique

L'Académie des sciences et technologies du Vietnam a organisé ce mardi 27 mai à Hanoï une séance de travail avec une délégation d'instituts de recherche nationaux et d'universités de premier plan de France, dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du 25 au 27 mai du président français Emmanuel Macron.

Cet événement fait suite à la visite à l'Université des sciences et technologies de Hanoï (Université Vietnam - France, USTH), unité dépendant de l'Académie, du président Emmanuel Macron ce matin. Il a eu un dialogue avec les étudiants et les enseignants, démontrant l'intérêt particulier et l'engagement du gouvernement français à accompagner le développement de l’USTH, symbole de la coopération éducative et scientifique entre les deux pays.

S'exprimant lors de la séance de travail, le professeur Châu Van Minh, président de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam, a souligné les relations de coopération solide et à long terme entre l'Académie et les organisations scientifiques françaises depuis 1983.

"La rencontre est également une opportunité pour les deux parties de passer en revue les résultats typiques de leur coopération dans les domaines de la science fondamentale, de l'environnement marin, de l'énergie, de l'intelligence artificielle (IA) et de la technologie spatiale, en particulier les modèles de coopération en matière de formation entre l'USTH, les instituts de recherche de l'Académie et les universités françaises", a-t-il souligné.

Le professeur-Dr Chu Hoàng Hà, en tant que président du conseil d'administration de l'USTH et vice-président de l'Académie, a hautement apprécié le soutien des partenaires français dans le développement de l'USTH. Il a proposé que dans les temps à venir, les deux parties développent une coopération autour de tâches clés telles que renforcement des liens entre la formation et la recherche ; promotion du modèle de "formation combinée à la recherche" ; maintien et développement des écoles scientifiques internationales avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et d'autres partenaires, en s'orientant vers la contructtion des laboratoires mixtes dans de nombreux domaines. 

"Les deux parties encouragent la recherche appliquée et le transfert technologique, la recherche et le développement d'un modèle pilote de connexion tripartite entre les instituts de recherche vietnamiens et français - les écoles - les entreprises vietnamiennes et françaises, pour commercialiser les résultats de recherche conjoints des deux parties", a-t-il ajouté.

Le professeur Antoine Petit, Pdg du CNRS, a déclaré que la séance de travail avait ouvert une nouvelle phase de coopération bilatérale, dans le cadre de la mise en œuvre par les deux pays du Plan d'action Vietnam - France pour la période 2024 - 2028. Les principaux instituts nationaux de recherche et universités de France se sont engagés à accompagner l'Académie pour mettre en œuvre efficacement les contenus de coopération dans le cadre de ce plan.

Dans le cadre de la séance de travail, un certain nombre de nouveaux contenus de coopération ont également conclus à travers la signature des accords, reflétant la détermination des deux parties à diversifier les contenus, à élargir les partenariats et à approfondir les mécanismes de coopération, en vue de former des programmes stratégiques communs entre le Vietnam et la France dans les domaines des sciences, des technologies et de la formation des ressources humaines.

