Transformation de l’éducation : discipline, créativité, percée et développement

Le 22 août, en présidant la visioconférence nationale de clôture de l’année scolaire 2024-2025 et de lancement de l’année 2025-2026, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’assurer un accès équitable à l’éducation pour tous, en veillant à ce qu’aucun élève ne manque d’école, de classe, d’enseignants, de repas ou de vêtements.

Photo : VNA/CVN

En 2024-2025, le secteur de l’éducation a enregistré des résultats notables : amélioration des institutions et politiques, élévation de la qualité à tous les niveaux, accélération de la numérisation et de l’application de l’intelligence artificielle, inscription en ligne à 100% au baccalauréat et aux concours d’entrée universitaire, progrès des universités vietnamiennes dans les classements internationaux et performances élevées des équipes olympiques.

Pour 2025-2026, placé sous le thème "Discipline - Créativité - Percée - Développement", le secteur mettra en œuvre dix missions prioritaires, dont perfectionner les institutions, rénover la gouvernance, garantir l’égalité d’accès à l’éducation de qualité, développer le corps enseignant, moderniser les infrastructures. Parallèlement, il s’emploiera à lier la formation des ressources humaines à la recherche scientifique et à l’innovation, à renforcer l’intégration internationale et à accélérer la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, le Premier ministre a souligné l’importance de l’éducation et de la formation, notamment dans cette ère du progrès national. Il a appelé à passer de la simple transmission de connaissances au développement des compétences globales des apprenants, et à faire de l’éducation non seulement la tâche du secteur mais aussi de l’ensemble du système politique et de la société. Les études doivent aller de pair avec la pratique, les examens doivent être rigoureux et efficaces ; les enseignants doivent être une source d’inspiration. Les élèves doivent être placés au centre, la famille et la société étant le soutien.

Il a demandé au secteur d’appliquer rigoureusement la Résolution du Bureau politique sur les percées éducatives une fois qu’elle est publiée, de mettre en œuvre la généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans, de développer les compétences numériques et en intelligence artificielle, d’introduire progressivement l’anglais comme deuxième langue à l’école et de former des ressources humaines de haute qualité, notamment dans les domaines émergents tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, le train à grande vitesse et l’énergie nucléaire...

Le Premier ministre a réaffirmé que le Parti, l’État et le Gouvernement resteront aux côtés des plus d’un million d’enseignants, les encourageant à surmonter les difficultés, à poursuivre l’objectif de réforme fondamentale et globale de l’éducation et de la formation, et à contribuer activement au développement du pays dans l’ère nouvelle.

VNA/CVN