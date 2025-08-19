Mathématiques : le Vietnam brille à une compétition internationale

L’après-midi du 18 août, la cérémonie de clôture et de remise des prix de la Vietnam International Mathematics Competition 2025 - VIMC 2025 s’est tenue à Dà Nang.

Le titre de champion par équipe a été attribué aux délégations du Vietnam et de Singapour. Le Vietnam s’est distingué en remportant 18 prix individuels (6 médailles d’or, 4 d’argent et 8 de bronze).

La compétition s’est déroulée du 16 au 18 août à Dà Nang, conformément aux normes de l’International Mathematics Competition (IMC), avec la participation de plus de 500 candidats venus de plus de 30 pays et territoires. Les équipes étaient réparties en deux niveaux : Key Stage II (classes de 5e-6e) et Key Stage III (classes de 7e-8e), avec deux épreuves obligatoires : individuelle et par équipe.

Lors de la cérémonie, le comité d’organisation a remis le drapeau de l’IMC 2026 à la délégation de Mongolie.

Selon Trân Anh Tuân, vice-président du Comité populaire municipal de Dà Nang, il s’agit de la première fois que Dà Nang accueille cette compétition, affirmant ainsi son rôle de destination de confiance pour les événements académiques internationaux, tout en créant une opportunité d’échanges, d’apprentissage et de valorisation des compétences en mathématiques pour les élèves.

L’International Mathematics Competition (IMC) est un événement annuel organisé à tour de rôle dans les pays membres. Elle est considérée comme l’un des concours de mathématiques les plus prestigieux pour les collégiens.

