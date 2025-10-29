Vietnam - France

Coopération dans l'agriculture, l'éducation et le développement durable

L'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a récemment effectué une visite de travail à Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales (Occitanie). Cette visite a ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la transition énergétique et de la croissance durable, priorités stratégiques partagées par les deux pays.

Lors d'une réunion de travail avec Laurent Gauze, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Pyrénées-Orientales (CCI), l'ambassadeur a souligné l'engagement fort du Vietnam en faveur du développement de son marché de l'énergie, des énergies renouvelables et du nucléaire à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'industrie et la vie quotidienne. Il a également mis en lumière le développement du secteur vietnamien des véhicules électriques, citant VinFast comme un exemple éloquent d'innovation technologique et d'intégration mondiale.

Laurent Gauze a salué le dynamisme du Vietnam, affirmant que la coopération de la CCI avec ses partenaires vietnamiens s'est avérée fructueuse ces dernières années, notamment en matière d'économie verte et de logistique agricole.

La CCI a présenté Diam Bouchage, le deuxième producteur mondial de bouchons de liège, qui possède une technologie exclusive permettant d'éliminer totalement le goût de bouchon, un facteur essentiel à la conservation du vin. M. Gauze a révélé avoir rencontré deux entreprises d'embouteillage et un institut de recherche désireux de collaborer avec le Vietnam sur des produits de haute technologie et de haute qualité, et a exprimé sa grande confiance dans le potentiel de coopération entre les Pyrénées-Orientales et le Vietnam.

L'un des temps forts de la visite a été une séance de travail au Centre Saint-Charles, la plus grande plateforme européenne d'importation et de distribution de fruits et légumes, qui traite plus de 1,8 million de tonnes de marchandises par an. La CCI a manifesté un vif intérêt pour un partenariat avec le Vietnam dans le domaine du transport frigorifique et de la commercialisation des fruits. Les fruits tropicaux vietnamiens, tels que le fruit du dragon, la mangue et le durian, gagnent en popularité auprès des consommateurs européens, mais se heurtent à des difficultés persistantes en matière de logistique et de conservation. L'expertise de Saint-Charles dans ces domaines pourrait accroître significativement la part de marché des produits agricoles vietnamiens en Europe.

Lors de sa visite à l'École 42, une école de programmation de renommée internationale comptant 57 campus à travers le monde, l'ambassadeur Thang a souligné l'intérêt du Vietnam pour l'adoption de modèles de formation axés sur la pratique et le développement de partenariats avec les institutions françaises.

Au cours de sa rencontre avec la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, Hermine Malherbe, les deux parties ont insisté sur la collaboration en matière d'agriculture, de résilience climatique et de développement durable. Mme Malherbe a mis en avant les atouts de sa région dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et des services publics, et s'est dite prête à accueillir des étudiants et des chercheurs vietnamiens.

Dinh Toan Thang a également rencontré le maire de Perpignan, Louis Aliot. Les deux hommes ont abordé les échanges culturels, le tourisme et le patrimoine, autant de domaines contribuant à renforcer l'amitié entre les peuples des deux pays.

