Tokyo Girls Collection Vietnam : un rendez-vous mode et musique entre Japon et Vietnam

La Tokyo Girls Collection Vietnam (TGC Vietnam) 2026 se tiendra officiellement à Van Phuc City, à Hô Chi Minh-Ville, les 28 et 29 mars. L’événement marque la première organisation au Vietnam de ce festival emblématique de mode et de musique venu du Japon.

>> Le 11e Festival Vietnam - Japon pour un dialogue culturel et des liens communautaires

>> Vietnam - Japon : un partenariat stratégique global en plein essor

>> Ouverture du 11e Festival Vietnam - Japon à Hô Chi Minh-Ville

Photo : CTV/CVN

Fondée en 2005, la Tokyo Girls Collection est devenue un phénomène de la culture pop japonaise, notamment grâce à sa promotion du style "ready-to-wear", mêlant mode urbaine et vêtements du quotidien. Après près de vingt ans d’existence, l’événement s’est imposé comme l’un des plus grands rendez-vous de mode au Japon, attirant plus de 30.000 spectateurs à chaque édition.

Le choix du Vietnam comme nouvelle destination est considéré comme une étape stratégique dans l’expansion de TGC en Asie du Sud-Est.

La première journée, le 28 mars, sera ouverte gratuitement au public et mettra l’accent sur des activités d’expérience autour de la mode et du lifestyle, des échanges culturels Vietnam - Japon, des espaces culinaires et de shopping, ainsi que des zones de check-in inspirées du quartier de Harajuku. Des défilés de mode reflétant le DNA stylistique japonais seront également présentés.

La deuxième journée, le 29 mars, sera consacrée à un grand concert mêlant musique et mode, considéré comme le point culminant de TGC Vietnam 2026. Les défilés seront intégrés à des performances musicales en direct.

La programmation musicale sera notamment portée par la scène J-pop, avec deux représentants japonais : le groupe masculin One Or Eight, composé de huit membres, et la chanteuse-compositrice Miyuna, lauréate du programme musical international Sing! Asia 2025.

Aux côtés des artistes japonais, plusieurs figures de la V-pop participeront également à l’événement, dont Soobin, Quang Hùng MasterD, Min, Phương Ly, Rhyder, Captain Boy et LyLy.

Selon Aoki Mitsuru, directeur exécutif de WTOKYO et représentant du comité d’organisation, "le moment est idéal pour introduire la Tokyo Girls Collection au Vietnam, un marché très prometteur avec une jeunesse passionnée de mode. Nous nous engageons à créer une édition vietnamienne qui respecte les standards internationaux tout en reflétant l’identité locale".

VNA/CVN