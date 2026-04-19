Infrastructures, le levier d’un essor durable

Les méga projets d’infrastructures, qu’il s’agisse des transports, de l’énergie ou des technologies, devraient soutenir l’ambition d’une croissance à deux chiffres cette année et consolider les bases d’un fort développement dès aujourd’hui.

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Dans son discours de clôture du 2e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat, tenu fin mars, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé : "L’objectif de croissance à deux chiffres est une exigence objective découlant des besoins de développement du pays dans la nouvelle phase et de l’aspiration de tout le peuple à progresser. Nous n’acceptons pas une croissance faible ; il faut persévérer dans la réalisation d’une croissance économique élevée, durable et substantielle".

Les avancées majeures en matière d’infrastructures pour stimuler la croissance constituent une bonne orientation. Selon les experts, il est nécessaire d’accélérer les progrès pour garantir que les projets soient achevés dans les délais prévus et pour maximiser l’efficacité des capitaux investis.

Le Dr Nguyên Quôc Viêt, expert en politiques publiques (Université d’économie, Université nationale de Hanoï), a indiqué que la concentration des capitaux pour le développement des infrastructures stratégiques a été mise en œuvre par le gouvernement ces deux dernières années, en particulier en 2026.

Les projets d’investissement public actuels sont liés à la mise en œuvre de la Résolution 79 du Bureau politique sur le développement de l’économie d’État, visant à créer des infrastructures stratégiques ayant des impacts à court et à long terme sur la croissance économique durable.

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Ce sont précisément les projets d’infrastructures stratégiques qui créeront des conditions favorables pour que nous puissions transformer notre modèle de croissance, en le fondant sur la qualité, l’application des sciences et l’innovation, dans une logique d’autonomie.

Cependant, au-delà des infrastructures stratégiques “dures”, il est nécessaire de promouvoir l’investissement dans les infrastructures “molles”, numériques et de services publics, en mettant l’accent sur les infrastructures essentielles comme écoles et hôpitaux, afin que les citoyens puissent avoir un accès équitable et bénéficier des fruits de la croissance, a déclaré M. Viêt.

Par ailleurs, certains experts estiment que l’investissement dans les projets d’infrastructures clés ne vise pas uniquement à développer l’économie d’État, mais joue également un rôle de catalyseur en favorisant la connexion avec les investissements privés, afin de stimuler le développement du secteur privé. Les projets d’infrastructures énergétiques, numériques, de transport et de ports financés par l’État doivent être articulés avec les besoins et objectifs des investisseurs privés et étrangers.

Le Dr Phùng Thê Đông, enseignant à l’Institut de formation internationale de l’Université des finances et de la banque de Hanoï, a analysé qu’à court terme, la mobilisation des ressources par le gouvernement pour les projets d’infrastructures clés aura un impact positif et assez direct sur la croissance économique, principalement par quatre canaux : stimuler l’investissement ; diffuser vers la construction, les matériaux, la logistique et les services ; améliorer les attentes des investisseurs privés ; et créer un effet de croissance plus fort dans les grands corridors d’infrastructures.

En ce qui concerne les mécanismes, les dépenses consacrées aux projets d’autoroutes, d’aéroports, de ceintures périphériques, de logistique ou d’infrastructures de connexion vont directement stimuler la demande d’investissement, ce qui accroîtra les dépenses publiques pour la construction, les machines, les matériaux, le conseil, le transport, la libération des terrains et les services auxiliaires.

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Cela est particulièrement important lorsque la croissance à court terme doit encore s’appuyer sur des moteurs traditionnels, parmi lesquels l’investissement qui est le levier capable d’être activé plus rapidement que les réformes institutionnelles ou l’innovation.

Le gouvernement a également clairement identifié l’investissement public comme un outil d’ouverture de la voie, un capital d’amorçage, qui soutient à court terme tout en créant de nouveaux espaces de développement.

En termes de structure de croissance, en 2025, le secteur industriel et de la construction a augmenté de 8,95%, contribuant à hauteur de 43,62% à la croissance globale ; le seul secteur de la construction a progressé de 9,62%. Parallèlement, le secteur du transport et de l’entreposage a enregistré une hausse de 10,99%, reflétant le rôle croissant de la logistique et de la connectivité des infrastructures dans l’activité économique.

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Ces derniers temps, le gouvernement a plusieurs fois souligné que "l’investissement public joue le rôle de capital d’amorçage, guidant l’investissement privé, activant l’investissement de toute la société et attirant les investissements directs". À court terme, cet effet se manifeste par le fait que, voyant plus clairement l’avancement des infrastructures, les entreprises osent élargir leurs usines, entrepôts, activités logistiques, immobilier industriel et services commerciaux le long des nouveaux corridors économiques.

Hoàng Phuong/CVN