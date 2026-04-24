Le bánh mì vietnamien, nouvelle obsession des internautes étrangers

Le groupe Vietnamese Banh Mi Appreciation Society, qui rassemble près de 200.000 membres majoritairement étrangers, traque les meilleurs bánh mì vietnamiens à travers le monde. Bien plus qu’un simple en-cas, ce sandwich de rue devient un objet d’analyse, de comparaison et de débat à l’échelle internationale.

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Photo : CTV/CVN

L’attrait de la gastronomie vietnamienne ne se limite plus à la dégustation. Sur les réseaux sociaux, une communauté grandissante transforme le bánh mì en véritable sujet d’expertise collective, révélant l’ampleur de son rayonnement bien au-delà des frontières nationales.

Une communauté mondiale dédiée à un seul plat

Créé en 2016, le groupe Vietnamese Banh Mi Appreciation Society rassemble aujourd’hui près de 200.000 membres. L’essentiel de ses participants sont des étrangers passionnés de cuisine vietnamienne, des voyageurs en quête de bonnes adresses ou encore des Vietnamiens établis à l’étranger.

Photo : CTV/CVN

À la différence des forums culinaires généralistes, cet espace se distingue par son objet unique : le bánh mì. Chaque publication, qu’il s’agisse de recommandations, de retours d’expérience ou de discussions, gravite exclusivement autour de ce sandwich emblématique.

Le choix de l’image de profil illustre cette reconnaissance internationale : une photographie de la mannequin H’Hen Niê, portant une tenue inspirée du bánh mì lors de Miss Univers 2018, symbole de l’entrée de ce mets populaire sur la scène mondiale.

Des évaluations dignes de critiques gastronomiques

Au fil des publications, les membres adoptent une approche quasi professionnelle. Les bánh mì sont notés sur des échelles précises, souvent sur cinq points, accompagnés de photographies, d’adresses détaillées et d’indications de prix.

Les commentaires ne se limitent pas à des impressions générales. Ils dissèquent chaque composant : croustillant du pain, générosité de la garniture, équilibre des saveurs ou rapport qualité-prix. Certains n’hésitent pas à pointer des insuffisances, traduisant une exigence croissante.

"Ce niveau de détail montre que le bánh mì est perçu non plus comme un simple street food, mais comme un produit gastronomique à part entière", souligne un observateur de la communauté.

Une cartographie mondiale du bánh mì

L’activité du groupe dépasse largement les frontières du Vietnam. De nombreux membres partagent leurs découvertes à l’étranger, notamment en Australie, contribuant à l’émergence d’une véritable cartographie mondiale du bánh mì.

Sous chaque publication, les échanges se multiplient. Les débats, parfois vifs, portent sur des éléments en apparence anodins : faut-il ajouter du pâté ? intégrer du piment ? privilégier tel ou tel type de viande ? Autant de détails qui alimentent une discussion continue et passionnée.

Photo : CTV/CVN

Pour les Vietnamiens, le bánh mì relève du quotidien. Mais aux yeux de cette communauté internationale, il devient un objet culturel à explorer, comparer et interpréter. Comme le résume un expert : "L’engouement pour le bánh mì reflète une appropriation culturelle positive, où la curiosité culinaire se transforme en reconnaissance d’un patrimoine".

L’existence d’un groupe réunissant près de 200.000 personnes autour d’un seul mets témoigne d’un phénomène plus large : le bánh mì ne séduit pas uniquement par son goût, mais par la manière dont il incarne, aux yeux du monde, une facette accessible et vivante de la culture vietnamienne.

Thao Nguyên/CVN