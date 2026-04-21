Marque nationale 2026 : du “made in Vietnam” au soft power numérique

Le lancement de la Semaine de la marque nationale du Vietnam 2026 intervient dans un contexte économique mondial incertain, marquant un tournant stratégique dans l’approche de la construction de la marque.

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Photos : VNA/CVN

Au-delà de la simple promotion des produits, la marque nationale est désormais conçue comme un actif stratégique, étroitement lié à la transformation numérique, à la croissance verte et à la compétitivité globale de l’économie.

L’année 2026 est identifiée comme une "année charnière" dans la mise en œuvre du plan de développement socio-économique 2026-2030, tout en ouvrant une nouvelle phase de transformation en profondeur du Programme de la marque nationale du Vietnam. Dans ce contexte, la Semaine de la marque nationale 2026, lancée par l’Agence de promotion du commerce (ministère de l’Industrie et du Commerce), a mobilisé un large éventail d’acteurs institutionnels, d’associations professionnelles et d’entreprises.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, l’exigence est désormais d’opérer une transition vers un modèle de croissance fondé sur la productivité, la qualité et l’autonomie de l’économie, avec comme moteurs principaux la transformation numérique, la transition verte et le développement durable.

Il souligne : "Dans cette perspective, la marque nationale ne se limite plus à une démarche de promotion ou de commerce au sens traditionnel, mais doit être considérée comme un actif stratégique, reflétant la compétitivité globale et la crédibilité du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales. Construire la marque nationale à l’ère nouvelle, ce n’est pas seulement promouvoir des produits +Made in Vietnam+, c’est aussi bâtir la réputation du pays et sa puissance douce sur la scène internationale".

Dans les faits, à mesure que les exigences des marchés internationaux se renforcent – notamment à travers les mécanismes de taxe carbone ou les normes environnementales strictes – l’ancrage de la marque dans le développement durable n’est plus une option, mais une nécessité.

Dans cette nouvelle architecture de la marque nationale, la production verte s’impose comme un critère central. Selon Dinh Hông Ky, président du conseil d’administration de Secoin, elle consiste à optimiser l’ensemble du processus productif – des matières premières à la gestion des déchets – afin de réduire l’impact environnemental, en intégrant énergies renouvelables, efficacité des ressources et économie circulaire.

De nombreuses entreprises vietnamiennes sont passées de la "prise de conscience" à l’"action", en investissant dans les technologies, en modernisant leurs procédés et en adoptant des systèmes de gestion environnementale conformes aux standards internationaux. Une évolution qui permet non seulement de répondre aux exigences des marchés, mais aussi d’améliorer la performance et de réduire les coûts à long terme.

Photo : Hông Nhung/VNA/CVN

Trân Dinh Tài, directeur général adjoint du groupe Hoa Sen, affirme : "Dans notre stratégie de développement à long terme, la production verte ne permet pas seulement de répondre aux critères de la marque nationale, elle contribue également à concrétiser l’engagement du Vietnam d’atteindre la neutralité carbone (Net zéro) d’ici 2050".

Parallèlement, la transformation numérique s’impose comme un levier décisif. Selon Brand Finance, la valeur de la marque nationale du Vietnam a atteint 507 milliards de dollars en 2024, se classant au 32e rang mondial - une performance qui reflète la capacité d’adaptation et d’innovation des entreprises vietnamiennes, avec le numérique comme moteur clé.

Vu Ba Phu, directeur général de l’Agence de promotion du commerce, indique : "Lancé en 2003, le Programme de la marque nationale du Vietnam vise à promouvoir des produits et services de haute qualité, afin de renforcer la crédibilité du pays à l’international. Dans la phase à venir, la stratégie s’articulera autour de la transformation numérique, de l’innovation et de la croissance verte".

Au niveau des entreprises, la transformation numérique dépasse désormais le simple cadre technologique pour devenir une véritable plateforme de création de valeur.

Lê Hông Quang, directeur général de MISA, souligne : "L’obtention du label de Marque nationale a considérablement renforcé la position de l’entreprise sur le marché, notamment en consolidant la confiance des clients et des partenaires. Ce n’est pas seulement une reconnaissance, c’est aussi un levier de développement".

Il précise également : "En 2025, environ 40% des tâches de programmation chez MISA ont intégré l’intelligence artificielle, avec un objectif de 70 à 80% cette année. C’est un socle essentiel pour une croissance rapide et durable".

La transformation numérique ne se limite pas au secteur technologique : elle ouvre également de nouvelles perspectives pour les secteurs traditionnels, notamment l’agriculture et l’exportation. Thai Nhu Hiêp, président-directeur général de Vinh Hiêp, observe : "Dans un contexte de commerce numérique en pleine expansion, les entreprises doivent accélérer l’adoption des technologies, en particulier la traçabilité et la digitalisation, afin d’améliorer la transparence et la compétitivité".

Selon lui, l’obtention du label de marque nationale constitue un moteur pour bâtir des chaînes de production transparentes, depuis les zones de matières premières jusqu’à la distribution - un facteur clé pour valoriser les produits, en particulier dans des filières comme le café, où qualité et récit de marque sont déterminants.

Le Vietnam compte aujourd’hui près de 74.000 entreprises du numérique, générant un chiffre d’affaires d’environ 158 milliards de dollars. L’économie numérique connaît une croissance rapide et contribue de plus en plus au PIB, posant les bases d’un modèle de développement fondé sur la science, la technologie et l’innovation.

Pour autant, afin que la transformation numérique devienne un véritable levier d’élévation de la marque nationale, les entreprises doivent poursuivre leurs efforts en matière de gouvernance, d’investissement technologique et de formation des ressources humaines, tout en tirant pleinement parti des politiques de soutien.

Comme le souligne Vu Ba Phu, l’objectif est désormais d’accompagner les entreprises dans leur transition, de la sous-traitance vers la conception, la production et le développement de marques propres, ancrées dans l’identité et les valeurs vietnamiennes.

À l’ère numérique, la marque nationale ne se réduit plus à un label de qualité : elle incarne la convergence entre technologie, intelligence et ambition. Lorsque les entreprises vietnamiennes maîtrisent la transformation numérique et s’inscrivent dans une trajectoire durable, c’est toute la position du Vietnam qui s’élève sur la carte économique mondiale.

Câm Sa/CVN