Vietnam - Japon : les Premiers ministres Lê Minh Hung et Takaichi Sanae rencontrent la presse

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et son homologue japonaise Takaichi Sanae ont assisté, samedi matin 2 mai à Hanoï, à la cérémonie d’échange de documents de coopération entre les deux pays, avant de rencontrer la presse pour informer des résultats des discussions, à l’issue de leur entretien couronné de succès.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la conférence de presse, le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que cette première visite officielle au Vietnam de la Première ministre Takaichi Sanae constituait une étape importante, créant de nouveaux moteurs et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération bilatérale. Il a également mis en avant qu’il s’agissait d’une rencontre entre des amis proches, visant à poursuivre et à approfondir une relation d’amitié forgée depuis plus de treize siècles.

Le chef du gouvernement vietnamien a indiqué qu’aujourd’hui, le Japon est un partenaire stratégique global de premier plan du Vietnam, se classant au premier rang pour l’aide publique au développement (APD) et la coopération en matière de travail, au troisième rang pour les investissements et au quatrième pour le commerce.

En 2025, la coopération bilatérale a enregistré des résultats remarquables : l’APD a augmenté de plus de 600 millions de dollars, le commerce bilatéral a dépassé pour la première fois les 50 milliards de dollars, tandis que les investissements ont progressé de près de 4 milliards de dollars avec près de 300 nouveaux projets. De nombreux projets dans les domaines des sciences et technologies, des semi-conducteurs, de la transformation numérique et verte, des énergies renouvelables et des technologies spatiales ont été activement déployés.

Dans le cadre de cette visite, les deux parties ont signé six documents de coopération importants couvrant notamment les technologies spatiales, les technologies de l’information et de la communication, l’irrigation, le développement d’infrastructures résilientes face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, ainsi que la croissance bas carbone. Elles ont également convenu d’une liste de priorités de coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la sécurité économique, créant une base essentielle pour la mise en œuvre de projets concrets dans les temps à venir.

Concernant les résultats des entretiens, Lê Minh Hung a indiqué que les deux parties avaient défini les grandes orientations visant à porter le partenariat stratégique global Vietnam - Japon vers une nouvelle phase de développement. Celles-ci incluent le renforcement de la confiance politique, fondé sur une coopération substantielle accrue dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la diplomatie, ainsi que la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération existants, notamment les dialogues ministériels et le mécanisme "2+2" entre les ministères des Affaires étrangères et de la Défense.

Les deux pays ont également convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans les domaines du renforcement des capacités de maintien de l’ordre en mer, de la cybersécurité, du règlement des conséquences de la guerre, des opérations de maintien de la paix des Nations unies et de la lutte contre la criminalité transnationale.

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Sur le plan économique, les deux parties ont réaffirmé leur volonté d’intensifier la coopération, notamment en matière de sécurité économique, de sécurité énergétique et d’agriculture durable. Elles ont convenu d’atteindre un niveau d’investissements japonais au Vietnam d’environ 5 milliards de dollars par an et de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 60 milliards de dollars d’ici 2030. Le Japon encouragera les entreprises à investir dans des projets à haute valeur technologique assortis de transferts de technologies, tout en soutenant les entreprises vietnamiennes souhaitant investir et opérer au Japon, ainsi que leur participation aux projets financés par le gouvernement japonais. Les deux parties se sont également engagées à faciliter l’accès des produits agricoles aux marchés respectifs.

Par ailleurs, la coopération en matière d’APD sera renforcée afin de contribuer à la sécurité économique et alimentaire, à la diversification des chaînes d’approvisionnement et à la sécurité énergétique, renforçant ainsi l’autonomie stratégique de chaque pays.

Dans le domaine des sciences et technologies, les deux parties ont identifié des axes prioritaires tels que la transformation numérique et verte, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies spatiales. Elles ont convenu de promouvoir la formation de ressources humaines hautement qualifiées, de renforcer les projets de recherche conjoints et d’organiser en 2026 une réunion du Comité mixte sur la coopération scientifique et technologique, ainsi que des forums public-privé sur les hautes technologies.

Le Premier ministre vietnamien a salué l’annonce du cofinancement de 15 projets de recherche conjoints dans le domaine des semi-conducteurs dans le cadre du programme NEXUS³, tout en remerciant le Japon pour son soutien au projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong.

Les deux pays ont également convenu de renforcer les échanges humains et la coopération locale dans les domaines du travail, de la santé, de la culture et du tourisme, tout en poursuivant leur coordination étroite et leur soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance du règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS). Le Vietnam a également exprimé son soutien aux initiatives régionales du Japon, notamment la vision d’un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP), en cohérence avec la vision de l’ASEAN et le respect du droit international.

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De son côté, la Première ministre Takaichi Sanae a adressé ses félicitations à Lê Minh Hung pour sa nomination à la tête du gouvernement vietnamien, tout en exprimant sa satisfaction d’effectuer cette visite au Vietnam. Elle a affirmé que le Japon continuerait de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans cette nouvelle phase de développement.

Saluant les progrès remarquables du Vietnam, elle a souligné que de nombreuses entreprises japonaises avaient renforcé leurs investissements dans le pays, considéré comme un maillon clé des chaînes d’approvisionnement régionales. Dans le contexte de la politique étrangère proactive et de l’accent mis par le Vietnam sur son autonomie stratégique, le renforcement des relations bilatérales revêt une importance particulière pour la mise en œuvre de la vision FOIP.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines prioritaires, notamment la sécurité économique, l’énergie, les minerais critiques, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies spatiales, tout en renforçant la coopération en matière de sécurité afin de garantir la paix et la stabilité régionales.

Elles ont également échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant l’importance d’un élargissement stratégique de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), tout en maintenant ses normes élevées.

Auparavant, en présence des deux Premiers ministres, des ministères, agences et collectivités locales des deux pays ont procédé à l’échange de six documents de coopération, portant notamment sur des accords de prêt pour des projets d’infrastructures et de développement rural résilients face au changement climatique, ainsi que des mémorandums d’entente dans les domaines de la croissance bas carbone, de l’irrigation, des technologies de l’information et de la communication, et de la coopération spatiale.

Les résultats de cette visite devraient créer un nouvel élan, contribuant à approfondir et à rendre plus efficace le partenariat Vietnam - Japon, au service de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN