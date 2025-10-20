Le secrétaire général de l'ONU attendu au Vietnam

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera à la cérémonie d'ouverture de la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette visite, qui se déroulera du 24 au 25 octobre, est est effectuée à l'invitation du président Luong Cuong, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

VNA/CVN