La visite du chef du Parti contribue à booster les liens entre la Finlande et le Vietnam

L’ambassadeur de Finlande au Vietnam, Pekka Voutilainen, a exprimé sa grande satisfaction à l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, soulignant que cet événement témoignait de l’excellence des relations de plus de 50 ans entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur Pekka Voutilainen s’est déclaré convaincu que cette visite, effectuée du 20 au 22 octobre, contribuera à renforcer, approfondir et consolider davantage les liens bilatéraux.

Alors que la coopération entre les deux pays reposait traditionnellement sur le développement, le diplomate a souligné qu’avec la forte croissance économique du Vietnam, les priorités se déplacent désormais vers le commerce et l’investissement.

Les investissements publics finlandais au Vietnam atteignent près de 100 millions d’euros, tandis que plusieurs fonds privés et entreprises finlandaises y sont également actifs.

Le Vietnam est devenu, ces deux dernières années, le plus grand partenaire commercial de la Finlande en Asie du Sud-Est, a poursuivi l’ambassadeur.

Selon lui, de nombreuses entreprises finlandaises sont en mesure de contribuer à la croissance économique et au bien-être de la population vietnamienne.

Il a cité plusieurs secteurs à fort potentiel de coopération, notamment les technologies de l’information (y compris la 5G et la 6G), la cybersécurité, les énergies propres, l’économie circulaire, la gestion de l’eau et la technologie médicale.

Photo : Tùng Dinh/CVN

Ces domaines correspondent étroitement aux objectifs stratégiques du Vietnam en matière de développement des infrastructures et d’amélioration du niveau de vie de sa population.

L’ambassadeur a également noté que la croissance économique soutenue du Vietnam renforçait sa position et son rôle sur la scène internationale, tant sur le plan politique qu’économique.

Le diplomate finlandais a exprimé son espoir que la visite du secrétaire général Tô Lâm débouchera sur de nombreux programmes de coopération concrets dans les années à venir, en prolongement des protocoles d’accord et projets signés entre les deux parties, ainsi que de nouveaux accords entre entreprises du secteur privé.

En conclusion, l’ambassadeur Pekka Voutilainen a affirmé sa conviction que la coopération future connaîtra une nouvelle dynamique dans les domaines commercial et de l’investissement.

Il a souligné que la Finlande peut servir de porte d’entrée vers les marchés nordiques et de l’Union européenne (UE), tandis que le Vietnam constitue une porte d’entrée stratégique vers le marché de l’ASEAN pour les entreprises finlandaises.

VNA/CVN