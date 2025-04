Forum d'affaires Vietnam - Biélorussie : renforcement des liens économiques et commerciaux

>> Félicitations au nouveau Premier ministre biélorusse

>> Vietnam et Biélorussie : solutions pour pousser la coopération commerciale

Photo : VNA/CVN

S’inscrivant dans le cadre de la 34e Foire commerciale internationale du Vietnam - VIETNAM EXPO 2025, le forum a non seulement renforcé les relations d'amitié entre les deux pays, mais a également créé une dynamique pour promouvoir une coopération économique et commerciale plus approfondie.

Lors de ce forum, le vice-Premier ministre biélorusse Anatoly Sivak a déclaré que la Biélorussie voyait un grand potentiel de coopération avec le Vietnam dans les domaines de la production de vaccins, de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux. Il a ajouté que le Vietnam pourrait exporter des composants électroniques vers la Biélorussie, contribuant ainsi à diversifier le commerce bilatéral.

La Biélorussie est particulièrement intéressée par la coopération entre les scientifiques des deux pays pour promouvoir la recherche et le développement de nouvelles technologies. Le développement des industries de haute technologie aide non seulement les deux pays à répondre à leurs besoins internes, mais améliore également leur compétitivité sur le marché international, a souligné le vice-Premier ministre. Il a aussi exhorté les deux pays à renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité technologique afin d’assurer un développement durable.

Il a exprimé l’espoir que cette année, les deux pays poursuivront le développement de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, contribuant ainsi à élargir la coopération dans de nombreux domaines.

Vu Ba Phu, directeur de l'Autorité de promotion du commerce (ministère de l'Industrie et du Commerce), a souligné la nécessité de renforcer les activités de promotion du commerce et des investissements.

Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce s'engage à continuer de collaborer étroitement avec les agences et organisations compétentes de Biélorussie pour aider les entreprises des deux pays à accéder aux marchés et à élargir la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, a précisé Vu Ba Phu.

Selon les statistiques, en 2024, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux a atteint environ 59,7 millions de dollars, soit une augmentation de près de 45% par rapport à 2023. Le Vietnam exporte vers la Biélorussie des produits clés tels que des produits aquatiques, des légumes, des noix de cajou, du caoutchouc, des machines, des équipements et des composants électroniques, tout en important de Biélorussie des engrais, des produits chimiques, des composants, des pièces détachées, du lait et des produits pharmaceutiques.

Avec une population d’environ 10 millions d’habitants, la Biélorussie se présente non seulement comme une destination d’investissement attrayante, mais aussi comme un marché potentiel pour les entreprises vietnamiennes désireuses de développer leurs exportations. Il est prévu que les exportations de la Biélorussie vers le Vietnam atteignent environ 43 millions de dollars, se concentrant sur des produits tels que la viande de volaille, le lait en poudre, les produits de transformation du bois, l'huile de soja, les conducteurs d'électricité et les produits pharmaceutiques.

De plus, l'industrie de transformation du bois de la Biélorussie figure actuellement parmi les 25 plus grands pays exportateurs de bois au monde, avec plus d'un million de mètres cubes de bois récoltés en 2024. Cela constitue un approvisionnement stable pour l'industrie du meuble et de la construction au Vietnam, tout en offrant aux entreprises des matières premières de haute qualité.

L’industrie d’exportation agroalimentaire de la Biélorussie est également très développée, notamment dans les secteurs de la viande et du lait. Forte d'une production d’exportation importante, elle offre aux entreprises vietnamiennes l'opportunité de diversifier leurs sources d'approvisionnement alimentaire et d'améliorer la qualité des produits pour les consommateurs nationaux.

VNA/CVN