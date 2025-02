Le Vietnam soutient le désarmement et la non-prolifération des armes nucléaires

Photo : VNA/CVN

La position constante du Vietnam a été affirmée par l'ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, lors de sa participation à la session de haut niveau de la Conférence du désarmement qui s'est tenue à Genève (Suisse) du 24 au 26 février.

L'événement s'est déroulé en présence du Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, du président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Philémon Yang, ainsi que des représentants des pays membres et observateurs de la conférence.

Le Vietnam attache toujours de l'importance à la conférence car elle est le seul forum multilatéral jouant un rôle de premier plan dans le désarmement mondial, a souligné l'ambassadeur Mai Phan Dung.

L'ambassadeur a souligné la participation active et les contributions du Vietnam à la conférence et aux forums et accords liés aux questions de désarmement ces derniers temps. Le Vietnam a présidé la Conférence du désarmement à trois reprises et est membre de tous les accords multilatéraux les plus importants sur le désarmement et la non-prolifération nucléaires, a-t-il rappelé.

Partageant les préoccupations communes des pays membres concernant la situation sécuritaire internationale et les difficultés et défis actuels auxquels la conférence est confrontée, l’ambassadeur vietnamien a déclaré que, plus que jamais, la conférence devait promouvoir les progrès récemment réalisés. Le Vietnam appelle les pays membres à faire preuve de sens des responsabilités et de détermination politique, à renforcer la coopération, le dialogue substantiel et flexible, à promouvoir le caractère inclusif de la conférence, se rapprochant ainsi de la sortie de l'impasse de longue date et de la mise en œuvre du programme de désarmement multilatéral de la conférence.

Selon le diplomate vietnamien, en tant que membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le Vietnam soutient les efforts de désarmement dans la région ainsi que la création de zones exemptes d'armes nucléaires dans le monde.

Dans cet esprit, le Vietnam souligne la nécessité de mettre en œuvre pleinement et efficacement le Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires de l'Asie du Sud-Est (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty - SEANWFZ) et est prêt à coopérer étroitement avec les États dotés d’armes nucléaires pour promouvoir leur signature et leur adhésion rapides à ce traité, a-t-il conclu.

VNA/CVN