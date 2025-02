Entrevue entre le président de l’AN du Vietnam et le PM néo-zélandais

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a eu, jeudi matin 27 février à Hanoï, une entrevue avec le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation au deuxième Forum sur l’avenir de l’ASEAN.

Le président de l’AN a salué la visite du Premier ministre Christopher Luxon et de la délégation néo-zélandaise, soulignant qu'elle revêtait une signification importante dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 50ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1975-2025).

Le Premier ministre néo-zélandais a exprimé son admiration pour les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement socio-économique, soulignant son rôle de modèle de croissance dynamique et de justice sociale dans la région. Trân Thanh Mân a partagé son enthousiasme quant à la croissance continue des relations bilatérales au cours des 50 dernières années, insistant sur le fait que l'établissement d'un partenariat stratégique global constitue un jalon historique, ouvrant la voie à une coopération plus étroite, à une confiance mutuelle renforcée et à un rapprochement stratégique accru.

Il a également salué la coopération étroite entre les parlements des deux pays, qui contribue activement aux résultats obtenus tant sur le plan bilatéral que dans les forums interparlementaires multilatéraux. Il a affirmé que l’AN du Vietnam soutiendra activement la mise en œuvre des programmes et accords de coopération conclus entre les deux pays.

Les deux dirigeants se sont engagés à intensifier les échanges et le partage d'expertise entre les délégations de haut niveau, les ministères, les agences, les collectivités locales et les organisations, en particulier entre les commissions parlementaires et les groupes d'amitié parlementaires. Ils ont également souligné la nécessité d'étendre la coopération à de nouveaux domaines stratégiques, notamment l'adaptation au changement climatique, la transition énergétique équitable, l'économie verte et l'agriculture intelligente et résiliente face aux changements climatiques.

Le Premier ministre Christopher Luxon a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir le Vietnam dans l’amélioration de la qualité de ses produits agricoles à forte valeur d’exportation, la mise en œuvre de projets de résilience climatique, la formation des cadres vietnamiens en anglais et le renforcement des partenariats entre les universités néo-zélandaises et les établissements d’enseignement supérieur vietnamiens, afin de répondre aux besoins croissants du Vietnam en ressources humaines hautement qualifiées.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des plateformes régionales et internationales. Le Premier ministre néo-zélandais a réaffirmé son ferme soutien au rôle central de l'ASEAN et a exprimé son espoir de voir rapidement s'établir un partenariat stratégique global entre l'ASEAN et la Nouvelle-Zélande.

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a profité de cette occasion pour adresser une invitation officielle à son homologue néo-zélandais, Gerry Brownlee, afin qu'il effectue une visite officielle au Vietnam. En réponse, le Premier ministre Christopher Luxon a manifesté son désir d'accueillir prochainement le président de l'Assemblée nationale vietnamienne en Nouvelle-Zélande.

