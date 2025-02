Le Vietnam affirme des mesures de protection de ses citoyens à l’étranger

>> Le Vietnam renforce sa protection consulaire après le naufrage du Nicaragua

>> L'ambassade du Vietnam au Japon effectue la protection des citoyens

>> Le Vietnam prêt à coopérer avec les États-Unis pour le rapatriement de citoyens

>> L’ambassade du Vietnam vient en aide à 11 citoyens après leur enlèvement au Mexique

Photo : VNA/CVN

"Selon les informations que nous avons reçues, les autorités birmanes arrêtent de nombreux citoyens étrangers, dont des citoyens vietnamiens, après avoir effectué des descentes dans des établissements de fraude en ligne dans la zone limitrophe entre la Thaïlande et le Myanmar. Nous étudions les chiffres précis".

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Pham Thu Hang, lors de la conférence de presse régulière du ministère, tenue jeudi après-midi à Hanoï, en répondant aux questions des journalistes sur la présence ou non de Vietnamiens parmi les quelque 7.000 citoyens étrangers sauvés des gangs de fraudeurs au Myanmar, selon des sources de sécurité thaïlandaise, et sur le travail de protection des citoyens (le cas échéant).

Le ministère des Affaires étrangères coordonne ses efforts avec le ministère de la Police dans cette affaire et a demandé aux agences de représentation vietnamiennes en Thaïlande et au Myanmar de travailler d'urgence avec les autorités locales pour vérifier l'identité des citoyens vietnamiens et de prendre rapidement des mesures pour protéger et soutenir les citoyens.

En réponse à la question d'un journaliste sur la coopération entre le Vietnam et les pays voisins dans la lutte contre les établissements frauduleux le long de la frontière avec le Vietnam, Pham Thu Hang a affirmé que ces derniers temps, les autorités vietnamiennes avaient étroitement coopéré avec les autorités d'autres pays pour enquêter, clarifier et traiter strictement les violations de la loi par des citoyens vietnamiens à l'étranger, conformément aux dispositions de la loi vietnamienne et de la loi des pays.

"Nous pensons que les violations de la loi doivent être traitées conformément aux dispositions de la loi. Les autorités vietnamiennes ont suivi, suivent et suivront de près la situation et sont prêtes à prendre les mesures de protection nécessaires et opportunes pour les citoyens vietnamiens victimes", a déclaré Mme Hang.

Concernant l’information des médias thaïlandais du 26 février selon laquelle un bateau de pêche vietnamien est entré en collision avec un navire de la Marine thaïlandaise au large des côtes de la province de Trat, à l'est de la Thaïlande et les autorités thaïlandaises ont arrêté ce bateau de pêche et quatre membres d'équipage, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé que jusqu'à présent, il n'y avait eu aucune information officielle de la Thaïlande à ce sujet.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a demandé à l'ambassade du Vietnam en Thaïlande de travailler avec les autorités locales pour vérifier et clarifier les informations pertinentes afin de prendre les mesures de protection des citoyens en cas de leur arrestation par la partie thaïlandaise.

Concernant l'information selon laquelle la Thaïlande détient 43 personnes entrées illégalement depuis le Vietnam, Mme Hang a déclaré que les autorités vérifient les informations à ce sujet.

VNA/CVN