Ajouter des options principales aux Projets de documents soumis au XIVe Congrès national du Parti

>> Le dirigeant Tô Lâm travaille avec le sous-comité socio-économique pour le XIVe Congrès national du Parti

>> Le trésor inestimable d’un Hongkongais passionné par l’histoire du Parti communiste du Vietnam

>> Assurer le succès de l'organisation des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a donné des avis sur les principales options qui devraient être introduites dans les Projets de documents à soumettre au XIVe Congrès national du Parti. Ce sont les contenus comme l'objectif de croissance économique à deux chiffres pour la période 2026-2030, la poursuite de la rationalisation de l’appareil du système politique et d'autres concernant la défense et la sécurité nationales, les affaires étrangères, le perfectionnement de l'État et du droit, la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

En conclusion de la réunion, le secrétaire général Tô Lâm a demandé que ces contenues soient rédigés de manière pragmatique et immédiatement mis en pratique afin que les citoyens, les cadres et les membres du Parti voient clairement les objectifs fixés. L’ensemble du système politique mettra en œuvre immédiatement ces contenus une fois approuvés.

Il a demandé de souligner les résultats obtenus, les causes et les leçons tirées durant 40 ans de la mise en œuvre du Renouveau, notamment lors du 13e mandat du Parti, les résultats de la rationalisation de l’appareil du système politique ainsi que les résultats exceptionnels du développement socio-économique au cours des dernières années du XIIIe mandat du Parti.

Il est nécessaire de procéder à des évaluations objectives afin de disposer des solutions adéquates à mettre en œuvre, a demandé le leader du Parti. En outre, il est nécessaire de continuer à mettre à jour, compléter, évaluer, analyser et prévoir les stratégies en fonction du contexte international, les tendances, en particulier des nouveaux problèmes qui peuvent avoir un impact direct sur notre pays à court et à long terme, afin que le Parti et l'État puissent disposer de stratégies et de politiques appropriées.

Tô Lâm a insisté sur la nécessité de souligner le rôle clé du travail d’édification u Parti, d'affirmer la fermeté idéologique dans la politique de Renouveau, de voir clairement que le Parti assume la responsabilité historique de conduire le pays vers une nouvelle ère avec de nombreuses difficultés et défis.

Notre Parti doit donc améliorer constamment son courage, son intelligence et sa capacité d’innovation, se perfectionner progressivement pour s’acquitter de la responsabilité historique de faire entrer le pays dans une nouvelle ère de la nation, a conclu Tô Lâm.

VNA/CVN