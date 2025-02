Le PM encourage les PME à surmonter leurs propres limites pour se développer

En conclusion de la conférence de la Permanence du gouvernement avec les PME vietnamiennes pour identifier les obstacles, éliminer les difficultés et proposer des tâches et des solutions pour le développement rapide et durable des entreprises, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les autorités à tous les niveaux devraient écouter, absorber, éliminer les difficultés et les obstacles et encourager et motiver les entreprises à se développer.

>> Le PM exhorte les entreprises publiques à contribuer davantage à la croissance du pays

>> Le Premier ministre préside une conférence avec les PME

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, la communauté des PME a exprimé sa détermination à travailler avec l'ensemble du pays pour atteindre l'objectif de croissance nationale de 8% en 2025 et à deux chiffres dans les années suivantes. Les entreprises ont également discuté franchement, souligné les goulots d'étranglement qui doivent être supprimés et proposé des tâches et des solutions pour se développer avec le pays.

Pham Minh Chinh a souligné le rôle important des PME dans la création d’emplois, la réduction de la pauvreté, l’amélioration des revenus des travailleurs et la contribution au budget de l’État, la garantie de la sécurité sociale... Toutefois, selon le Premier ministre, le développement du contingent d’entrepreneurs et d’entreprises présente encore de nombreuses limites et lacunes. Leur potentiel et leurs possibilités de développement n’ont pas été exploités efficacement.

Il a donc demandé aux entreprises en général, et les PME en particulier, de faire davantage d'efforts, d’être plus déterminées et de prendre des mesures plus drastiques pour promouvoir leur rôle et leur mission en tant que “force la plus nombreuse et la plus flexible, force de réserve des grandes sociétés et entreprises” dans le développement socio-économique.

Il a souhaité que les entreprises surmontent leurs propres limites pour passer du statut de PME à celui de grande entreprise ; exploiter efficacement les potentiels du pays, en particulier les ressources intellectuelles humaines ; promouvoir la coopération internationale, le transfert de science et de technologie ; attirer les financements ; diversifier les marchés, les produits, les chaînes d’approvisionnement et participer activement aux chaînes d’approvisionnement mondiales ; promouvoir le travail de sécurité sociale, de réduction de la pauvreté, de développement de logements sociaux.

Photo : VNA/CVN

Pour le gouvernement, les ministères, les secteurs, les localités, le chef du gouvernement a demandé de promouvoir trois avancées stratégiques, notamment l’avancée dans l’amélioration institutionnelle pour débloquer et mobiliser toutes les ressources pour le développement ; de réduire toutes les procédures administratives lourdes ; de promouvoir la décentralisation ; de renforcer la supervision et l’inspection.

Le Premier ministre a proposé de continuer à promouvoir le développement des infrastructures, notamment les infrastructures matérielles, les infrastructures immatérielles, les infrastructures de transport, les infrastructures numériques, les infrastructures des technologies de l’information, les soins de santé, l’éducation.

Il a ordonné aux ministères et aux secteurs de promouvoir la signature d'accords de libre-échange, d'accords de protection des investissements, d'avoir des politiques de visas ouvertes, d'exploiter les marchés traditionnels, d'élargir de nouveaux marchés comme le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie centrale, l'Amérique du Sud, etc.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au 31 décembre 2024, le pays comptait plus de 940.000 entreprises en activité. Les PME représentent près de 98% du nombre total d’entreprises, attirant 5,5 millions de travailleurs et disposant d’un capital total de 16,6 millions de milliards de dôngs.

Les PME sont présentes dans la plupart des industries et des domaines de production et d’activité et jouent un rôle important dans la création d’emplois, la réduction de la pauvreté, l’amélioration des revenus des travailleurs.

VNA/CVN