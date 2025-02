Le président du Conseil international pour la Journée du Vesak reçu à Hanoi

Photo : VGP/CVN

La visite du président de l’ICDV et de sa suite montre non seulement l'étroite coopération entre l'ICDV et la Sangha bouddhiste du Vietnam, mais constitue également une preuve vivante de l'esprit de solidarité et d'harmonie entre les nations dans la promotion des bonnes valeurs du bouddhisme dans le monde entier, a souligné le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh.

Le bouddhisme fait partie intégrante de la vie culturelle et spirituelle des Vietnamiens depuis des milliers d’années, contribuant à façonner leurs valeurs et leur mode de vie, a remarqué le dirigeant vietnamien.

Abordant à la Journée du Vesak des Nations unies 2025 organisée par la Sangha bouddhiste du Vietnam du 6 au 8 mai à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Hoà Binh a affirmé que les autorités compétentes du Vietnam et la Sangha bouddhiste du Vietnam accordaient une attention particulière aux préparatifs minutieux pour assurer le succès de cet événement important.

Placé sur le thème "Solidarité et tolérance pour la dignité humaine : la vision bouddhiste pour la paix mondiale et le développement durable", l’événement devrait attirer environ 2.000 délégués nationaux et internationaux.

Appréciant le thème de la célébration du Vesak 2025 des Nations unies avec ses objectifs tels que le changement climatique, la paix et le développement durable, le dirigeant vietnamien a souligné qu'il s'agissait de problèmes mondiaux majeurs que les pays travaillaient ensemble pour promouvoir.

De son côté, le vénérable, professeur, Dr Phra Brahmapundit a déclaré que le bouddhisme vietnamien était toujours proactif et actif dans l'intégration internationale, contribuant à promouvoir les bonnes valeurs du bouddhisme dans le monde.

Il s’est déclaré convaincu que fort de ses expériences dans l’organisation avec succès de la Journée du Vesak des Nations Unies à trois reprises, l’édition 2025 de Vesak serait couronnée de succès, laissant de bonnes impressions aux délégués et aux amis internationaux, diffusant les valeurs éthiques, culturelles, humaines et compatissantes du bouddhisme dans la communauté internationale.

De 2004 à 2025, la célébration de la Journée du Vesak des Nations unies a eu lieu 20 fois, dont 15 fois en Thaïlande, une fois au Sri Lanka et 3 fois au Vietnam (en 2008, 2014 et 2019).

VNA/CVN