Plateforme de dialogue et d'échanges, la REF est considérée comme un carrefour d'affaires, propice à la création de synergies entre entrepreneurs, décideurs économiques et institutions francophones. Cette édition vise à bâtir une Francophonie économique dynamique, compétitive et résolument tournée vers l'avenir.

Organisée après les précédentes éditions tenues à Paris, Abidjan et Marrakech, cette 5e REF rassemblera plus de 1.000 participants, dont des chefs d'entreprise, représentants d'institutions économiques, experts, leaders d'opinion et entrepreneurs de renom issus de divers pays francophones.

Selon Nancy Chenard, secrétaire générale de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (UniCongo), structure organisatrice de l'événement et membre fondateur de l'Alliance des patronats francophones, le programme comprendra diverses activités économiques et professionnelles, notamment des événements valorisant l'expertise des entreprises congolaises et favorisant les échanges entre acteurs locaux et internationaux, des stands d'exposition où les entreprises pourront présenter leurs produits et services, ainsi que des ateliers thématiques animés par des intervenants de haut niveau.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de coopération économique renforcée au sein de la Francophonie, avec pour ambition de stimuler l'innovation, l'investissement et le développement partagé.

Xinhua/VNA/CVN